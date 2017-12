Befolkningsveksten i Norge var på 38.500, eller 0,7 prosent, i 2017. Det er det laveste tallet siden 2005, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Også i 2018 vil befolkningsveksten bli lavere enn tidligere.

– Sentraliseringa fortsetter, og det betyr at mange kommuner må regne med en nedgang i folketallet, sier forsker Knut Vareide ved Telemarksforsking.

Negativ spiral

Knut Vareide i Telemarksforskning sier det er stor psykologisk forskjell på en kommune i vekst, og en der folketallet synker. Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

Nedgang i antall innbyggere betyr mindre penger fra staten. Verst vil det gå ut over distriktskommuner der befolkningsveksten allerede er liten.

I følge forskeren er det stor psykologisk forskjell på en kommune i vekst, og en der folketallet synker.

– Det kan fort bli en negativ spiral med stadig færre barn på skolene og risiko for skolenedleggelser. Færre folk gjør at det ikke er behov for nye boliger i kommunen. Omsetningen til butikkene vil også gå ned. sier Vareide.

Han mener kommunene må fokusere mindre på drift av kommunen, og sette samfunns- og næringsutvikling på dagsorden i langt større grad enn før.

Ingen rask løsning

Gunn Marit Helgesen i KS sier det ikke finnes noen rask løsning på kommunenes utfordringer. Foto: Johnny Syversen / KS

Leder Gunn Marit Helgesen i KS er enig i at kommunene må bli flinkere til å tenke næringsutvikling, men er klar på at det ofte er en tidkrevende prosess.

– Det er ikke noen «quick fix».

Hun sier det er mange elementer som må på plass for å gjøre en kommune attraktiv å bosette seg i.

– Det kan være god barnehagedekning, god skole, variert kulturtilbud, bredde i arbeidsmarkedet og et næringsliv som ønsker å etablere seg, sier hun.

Helgesen mener den lave befolkningsveksten fører til at politikerne må prioritere tøffere.

– På sikt vil dette få konsekvenser for hvordan vi jobber i kommunenorge. Vi må omstille oss.

Vil gjøre vondt

KS-lederen tror politikerne i landets kommuner er i stand til å gjøre prioriteringene som må til, men at det vil smerte.

– Vi er jo laget sånn at de fleste helst vil plusse på, bygge nye sykehjem og investere tungt. Når evnen til å bære disse kostnadene bli redusert, må man diskutere hva som er viktigst, sier hun.

– De politiske prioriteringene må man ta, og det må egentlig starte nå.