Konfliktrådet: – Flere får selvmordstanker av nettmobbing

– Mobbing, trusler på nett, identitetstyveri og spredning av bilder er det vi ser mest når det gjelder saker via nettet.

Det sier lederen for Konfliktrådet i Telemark Torhild Irene Jensen.

Torhild Irene Jensen leder Konfliktrådet i Telemark. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Ifølge Jensen kan et typisk eksempel på en konflikt være et brudd mellom to kjærester, som igjen fører til at private bilder spres på nettet. Hun sier mange som tar kontakt har store problemer med å takle netthetsen.

– Noen blir suicidale og vil ta sitt eget liv. De orker ikke tanken på at dette skal følge dem resten av livet. Det er ganske kraftige reaksjoner som kommer, sier hun.

Torsdag fortalte NRK om advokat Vibeke Hein Bæra som mener rettssikkerheten er i fare når politiet nedprioriterer netthets og sjikane i sosiale medier.

Advokaten representerer for tiden to søstre som er i en bitter strid med sin bror på grunn av et Facebook-innlegg. Søstrene føler seg uthengt i innlegget, men broren hevder å ha belegg for det han har skrevet.

Sør-Øst politidistrikt bekrefter at sjikanerende meldinger i sosiale medier ikke er prioriterte saker, selv om de etterforsker det som kan oppfattes som trusler eller såkalt hensynsløs adferd.

Får mange saker om netthets

I 2016 hadde Konfliktrådet på landsplan rundt 1200 saker som gjaldt mobbing og trusler. Dette var trusler fremsatt både digitalt og "ansikt til ansikt". Det utgjør den nest største delen av sakene som kom inn til Konfliktrådet i fjor, bare voldssaker utgjør en større del. Ifølge Jensen øker antall trusselsaker i landet generelt, også via nettet.

– Det er flere saker som kommer til oss, både sivile saker og straffesaker fra politiet, sier Jensen.

Kan løses i Konfliktrådet

Jensen mener Konfliktrådet kan være en egnet arena for å løse opp i krangler rundt netthets. Blant annet fordi hun mener det har en verdi at partene i konflikten får møtes ansikt til ansikt.

Hun mener en runde i Konfliktrådet ofte fører til at folk som har utført netthets ikke gjør det igjen, og at det skaper en ringeffekt i venneflokker.

– Det at man får forklart hva netthetsen har gjort med en, og at den som har utført netthetsen får en forståelse av det, det ser ut til at det virker positivt, sier hun.

Hun sier de også møter mange som angrer på at de har lagt ut noe på nettet.

– Det å mobbe noen du ikke ser og i etterkant få vite hvilke følger netthetsen har fått, jeg tenker at det er en form for selvskading og de trenger også noen å snakke med, sier Jensen.