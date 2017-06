Mener nettrollene slipper for lett unna

– Jeg har en opplevelse av at man ikke går inn og vurderer innlegg på Facebook, som man gjør med andre typer ytringer gjennom SMS og telefoner. Da er nok politiet raskere på banen med å etterforske og ilegge besøksforbud, sier Hein Bæra

Hun sier samfunnet ikke er rigget for å håndtere sjikane og trusler via sosiale medier.

Bitter familiekonflikt

Advokaten representerer for tiden to søstre som er i en bitter konflikt med deres bror.

Vibeke Hein Bæra representerer to søstre som føler seg uthengt i et Facebook-innlegg. Hun mener for mange deler og innleggene uten å kjenne saken. Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Søstrene fulgte i flere år opp sine syke mor som døde i 2016. De fortalte nylig om moren i et avisintervju. Da broren leste artikkelen skrev han et innlegg på egen Facebook-side hvor han blant annet hevdet at søstrene hadde utnyttet moren, brukt opp pengene hennes og kontrollert henne.

Broren hevder å ha belegg for påstandene, mens søstrene benekter beskyldningene og har anmeldt saken til politiet.

Ifølge søstrene har Facebook-innlegget, som er delt og kommentert mange ganger, blitt en stor belastning.

– Det er som å stå i en offentlig gapestokk. Hvis du er på en fotballkamp så lurer du på menneskene rundt deg har lest innlegget og tror at du er sånt menneske, sier en av søstrene.

Rapporterte innlegget

Både søstrene og advokat Vibeke Hein Bæra har brukt Facebook-funksjonen for å rapportere innlegget.

Torgeir Waterhouse, direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge. Foto: Pressebilde / IKT Norge

– Man får bare en type standardsvar at det er beklagelig at man opplever det slik, men Facebook vil ikke slette innlegget, sier Hein Bæra som også reagerer på at mange deler innlegget uten at de kjenner hele saken.

Torgeir Waterhouse, direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge, mener det er både prinsipielt feil og praktisk umulig for Facebook å overvåke eller redigere innlegg slik man ville gjort i en avis eller andre redigerte medier.

– Det er ingen som ønsker at private selskaper skal fylle inn tomrommene etter politiets prioriteringer og eventuelt overprøve politiets vurderinger.

Waterhouse sier det er norsk lov og brukervilkårene for tjenesten som angir grensene for hva folk kan ytre seg om og hva nettstedene sletter.

Les også: Vil ha lover mot kvinnehets på nettet

– Mener rettssikkerheten er truet

Politiinspektør Guro Siljan i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

Vibeke Hein Bæra sier det vil gå ut over rettssikkerheten hvis man må hyre advokat og gå til sivile søksmål, for å få stoppet eventuelle ærekrenkende innlegg.

Politiinspektør Guro Siljan i Sør-Øst politidistrikt sier politiet etterforsker det som kan oppfattes som trusler eller hensynsløs adferd – uansett om ytringene kommer på nett eller andre steder.

Hun bekrefter imidlertid at sjikanerende meldinger i sosiale medier ikke er prioritert hos politiet. Samtidig viser hun til Konfliktrådet som en mulig løsning framfor sivile søksmål.

I 2016 hadde Konfliktrådet rundt 1200 saker som gjaldt mobbing og trusler. Dette var trusler fremsatt både digitalt og "ansikt til ansikt".

I saken mellom bror og søstre er det ingen løsning. For søstrene ligger saken hos politiet, men broren sier at han ikke kommer til å gi seg.

– Jeg forteller bare sannheten jeg, så det er ikke vanskelig for meg å stå for dette her.