I en travel valgkamp gjelder det å stemme når man har tid. Valgkampleder Ole Espen Strand i Høyre er hverken i tvil om hva han skal stemme eller at livesending på Facebook er riktig. Foto: Roald Marker / NRK

I løpet av valgkampen har Arbeiderpartiet og Høyre i Telemark møttes til politisk debatt på Facebook en gang i uka. Konseptet er enkelt. En deltager fra hvert parti samt en programleder. Ifølge valgkampleder Ole Espen Strand i Høyre er de først i landet med et slikt konsept.

– Ja, så langt jeg har greid å spore opp, så er vi de eneste. Vi har hatt tre debatter der tema har vært justis, skole og undervisning og helse og omsorg. Den siste torsdagen før valget skal vi debattere arbeid og næringsliv, forteller Strand.

Toveis kommunikasjon

På Facebooksidene til Høyre og Arbeiderpartiet har det vært jevn trafikk av seere. Til sammen har 8500 sett debattene i opptak. De er usikre på hvor mange som har fulgt debattene live, men en ting er helt sikkert, sier Odin Adelsten Bohmann i Arbeiderpartiet.

– Vi når helt klart andre velgere enn om vi hadde arrangert store folkemøter. I tillegg er jeg fornøyd med at partiene har modernisert seg.

Debattene blir sendt fra Arbeiderpartiets kontor i Skien. I ett møterom er det rigget opp bannere for begge partiene. Det er enkel lyssetting og kun ett kamera som filmer debattantene og programlederen rett forfra. Ikke noe fiksfakseri med zooming eller klipp til nærbilder av debattantene.

– Vi ser at folk engasjerer seg, de sender inn spørsmål, de liker og de deler, sier Bohmann.

Te sendinger er avviklet, en gjenstår. Odin Adelsten Bohmann mener de når mange flere velgere på denne måten enn ved å arrangere møter i store forsamlingslokaler. Foto: Roald Marker / NRK

Vil gjenta suksessen

I tidligere valgkamper har partiene jobbet mye med å få omtale i aviser, radio og på TV. Dette er altså en ny måte å nå velgerne på. Ole Espen Strand forteller at de får gode tilbakemeldinger.

– Vi får gode tilbakemeldinger både under sending og fra dem som ser det i opptak.

– Hva sier folk?

– Vi får spørsmål under debatten som vi fortløpende svarer på. Inntrykket er at folk synes dette er et interessant konsept.

Ole Espen Strand er ikke i tvil om at de vil gjenta dette ved kommunevalget om to år.

– Så lenge vi får Arbeiderpartiet med på dette er vi også med, svarer han