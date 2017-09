Tall NRK har hentet inn viser at de ni største partienes samlede valgkampbudsjetter i år vil komme på over 97 millioner.

Det er en tydelig økning fra forrige valg, da partiene samlet brukte rundt 83 millioner.

Se hele oversikten nederst i artikkelen.

Rødt vokser mest

Den største økningen står partiet Rødt for. Mens de i 2013 brukte rundt 800.000 kroner på valgkampen, har de i år hele 1,9 millioner kroner å rutte med.

Mye av økningen skyldes at partiet får flere pengegaver enn tidligere, forteller partisekretær Mari Eifring.

TRADISJONELL: Rødt bruker fortsatt mest penger på fysisk valgkampmateriell, forteller partisekretær Mari Eifring. Foto: NRK

– Vi merker at det er en veldig stor vilje til å støtte Rødt, og at folk kanskje ser at vi ikke har noen rike onkler eller store organisasjoner støtter oss. Vi har fått inn over tre tusen enkeltbidrag, og begynner å nærme oss halvannen million i innsamlede midler.

Selv om også Rødt bruker mer penger på sosiale medier enn tidligere, går fortsatt mye av budsjettet til tradisjonell valgkamp.

– Vi bruker først og fremst penger på å trykke opp materiell og effekter som gjør at folk kan ha stands og være synlige. Vi er opptatt av å få politikken ut, ikke av Snapchat-filtre og andre gadgets, sier Eifring, med klar henvisning til Arbeiderpartiet og Høyres kampanjer.

Investering for fremtida

Øverst på oversikten troner Arbeiderpartiet med hele 30 millioner i valgkampkassen.

INVESTERER: Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet sier mye penger går til å heve kompetanse som vil være nyttig også etter valget.

En stor slump av partiets penger kommer fra fagbevegelsen, men noe er også private bidrag, forteller partisekretær Kjersti Stenseng.

– Vi har ikke så mange rike onkler, men vi har en sterk arbeidstakerorganisasjon som ønsker å bidra til regjeringsskifte i Norge, altså LO, og så har vi også mange som gir små bidrag, sier Stenseng.

Noe av pengebruken skyldes en stadig større satsing på nett og sosiale medier. Men Stenseng mener pengebruken må sees på som en investering i fremtida.

– Det er ganske mye penger, men vi får mye igjen for det. Vi bruker mye på å styrke egen kompetanse og ha folk i egen organisasjon som kan redigere og produsere video og få det raskt ut på digitale flater. Det er en investering som varer ut over valgkampen, så det er vel anvendte penger.

Stenseng mener likevel at den økte satsingen på sosiale medier ikke går på bekostning av tradisjonell valgkamp.

– Det blir litt mer Snapchat enn før, men det er like mye ståing på stands, banking på dører og personlige møter. Grasrotkampanjen er like viktig som før, vi må bare gjøre litt mer av alt, sier Stenseng.