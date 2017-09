Vedum taper valgkampen i sosiale medier

Vedum er landets minst omtalte partileder på sosiale medier. Så langt i valgkampen har han bare blitt omtalt 872 ganger i offentlige innlegg, ifølge analyseselskapet Retriever.

Både MDGs talspersoner Rasmus Hansson og Une Aina Bastholm samt Rødt-leder Bjørnar Moxnes, blir mer omtalt enn Sp-lederen.

– Jeg tror det er viktig å være på sosiale medier, men jeg tror det mest sosiale mediumet er de direkte møtene med folk, sier Vedum til NRK.

Ansikt til ansikt

Vedum sier partiet har prioritert å reise rundt for å møte folk i valgkampen på torg og bensinstasjoner, og sier det kan ha gått ut over gjennomslagskraften i sosiale medier.

– Jeg har personlig delt ut over 10.000 kaffekopper og måltider til folk, og hatt hverdagsprater i alle landets fylker. Det er det vi har prioritert: møtet med mennesker. Jeg vil tippe jeg har møtt opp mot 20.000 mennesker direkte i valgkampen, sier Vedum.

– Noen mener dere vil føre Norge tilbake til 1950-tallet. Driver dere også valgkamp som på 1950-tallet?

– Jeg er på Facebook og legger ut meldinger, men møter mellom mennesker kan aldri gå av moten. Det mennommennesklige kan aldri stemples som gammeldags. Vi vil snakke med folk og lytte, ikke bare drive reklamekampanjer som det fort blir på Facebook, sier han.

Lysbakken på topp

Bare Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) er mer omtalt i sosiale medier enn Audun Lysbakken (SV). Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Ikke overraskende er det statsminister Erna Solberg (H) og hennes utfordrer Jonas Gahr Støre (Ap) som blir mest omtalt på sosiale medier. Mer oppsiktsvekkende er det kanskje at Audun Lysbakken (SV) havner på tredjeplass.

Han mener det ikke er noen motsetning mellom å møte mange, og å nå ut på sosiale medier.

– Vi har laget en grasrotvalgkamp i år. Vi har lagt større vekt på arrangementer og gatefester enn tidligere. Men det å møte folk også i sosiale medier, henger sammen med det. For meg er det to ulike måter å drive en direkte valgkamp på, forklarer han.

– I årevis har folk snakket om at «snart kommer valgkampen der sosiale medier blir viktig for utfallet». Nå tror jeg vi kan legge det snakket bak oss, for i år er det virkelig viktig, mener Lysbakken.

– Må være aktiv selv

Guro Lindebjerg er analysesjef i Retriever, som måler gjennomslag i tradisjonelle og sosiale medier. Foto: Retriever

Retrievers analysesjef Guro Lindebjerg tror grunnen til at få snakker om Vedum i sosiale medier, er nettopp det at han ikke er like aktiv som andre.

– Mye av omtalen i sosiale medier er avhengig av at man er aktiv selv. Da er det gjerne partilederen, i tillegg til partiets egne profiler, som genererer mye av debatten. I sosiale medier kan man nå mange mennesker, og man har relativt god kontroll på hvem man når. Så det er helt klart viktig i valgkampen, sier hun.

Vedum utelukker ikke at Senterpartiet vil vurdere en annen strategi ved neste valg.

– Når vi setter oss ned i etterkant, vil vi alltid vurdere om det er noe vi kan gjøre bedre. Det er alltid noe man kan gjøre bedre i en valgkamp, sier han.