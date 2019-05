Kan bli vanskeligere å få hjelp på sjøen

Nye tall viser altså at de fleste frivillige redningsskøytene i landet mangler frivillige før sommeren.

Til sammen trenger Redningsselskapet 250 flere frivillige for at skøytene skal kunne hjelpe alle som trenger det i sommer.

Dermed kan tilbudet flere steder i verste fall bli redusert, som i den populære kystkommunen Kragerø.

– I ytterste tilfelle klarer vi ikke å holde båten vår operativ på samme måte som i dag, sier bestmann på RS UNI «Kragerø», Jan-Egil Helgestad.

Jan-Egil Helgestad er nestkommanderende på RS UNI «Kragerø». Det får han ikke en krone for, men er allikevel svært fornøyd. Foto: Anne Lognvik / NRK

Stort behov

Redningsskøyta i den mye besøkte turistbyen har mellom to og tre hundre utrykninger i året. I sommersesongen rykker de ut opp til 10 ganger i døgnet.

Nasjonalt har redningsskøytene godt over 8000 oppdrag i året.

Samtidig som antallet båter og folk som ferdes på sjøen øker, sliter redningsskøytene med rekrutteringen av frivillig mannskap.

– Vi ser at det ikke er den samme interessen for å hjelpe til på sjøen som før, sier Helgestad.

Slik er behovet for frivillige på redningsskøytene Alta 10 Aukra 20 Brønnøysund 10 Femunden 10 Harstad 10 Horten 10 Kragerø 10 Leikanger 15 Levanger 15 Lillesand 20 Mandal 10 Mjøsa 12 Mongstad 10 Måløy 20 Namsos 25 Skjeberg 7 Stord 20 Tromsø 12 Trondheim 10 Til sammen 256

I de aller største byene er manglende frivillige ikke et problem. Tvert imot har Bergen, Oslo og Stavanger venteliste på folk som ønsker å gjøre en innsats for sjøfolk i nød.

Dugnadsarbeid

De fleste som ferdes på sjøen vet at de kan få hjelp av redningsskøytene hvis noe går galt. Men de færreste vet at sikkerhetsnettet for folk som ferdes på kysten og på sjøen i stor grad er basert på dugnadsarbeid.

Blant mannskapet på rundt 1500 personer, er kun 200 ansatte med lønn. De resterende 1300 er frivillige.

Martin Parnas Schage er en av fem frivillige i RSRK Kragerø Ung. Han oppfordrer flere til å melde seg som frivillig. Foto: Anne Lognvik / NRK

Verdt mer enn penger

Helgestad jobber rundt 1000 timer i året på å hjelpe båter og passasjerer i nød. Det gjør også frivillig Bård Caspersen.

Ingen av de to har betenkeligheter med å anbefale flere å bruke fritiden sin på den meningsfulle oppgaven.

– Det er noe med det å bli revet bort fra middagsbordet, for å reise ut på det åpne havet. Litt seinere står man i båten med unger som endelig føler seg trygge, og foreldre som kan slappe av etter å ha blitt redda fra en båt i nød.

– Det er en glede som er verdt veldig mye mer enn pengene man kunne fått betalt på en annen jobb. Det gjør alt sammen verdt det, sier Caspersen.