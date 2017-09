Fikk medalje for sin innsats i Tyskland

Tysklandsbrigaden var den norske hærens bidrag til den allierte okkupasjonsstyrken i Tyskland etter den andre verdenskrig.

Mandag denne uken ble endelig Ansgar Eikebu påskjønnet for sin innsats. Kommandersersjant Torleiv Nordhus var med på å overrekke medaljene. Han sier det er viktig å hedre de som har gjort en jobb for nasjonen Norge.

– Det er ekstremt viktig, det er det minste vi kan gjøre, sier Nordhus.

Heimevernet, familie og venner møtte opp til medaljeutdelingen. Den eneste som ikke var klar over hva som skulle skje, var Eikebu selv. Det var nemlig et familiemedlem av Eikebu som hadde kontaktet Forsvaret og bestemte seg for å gjøre medaljeutdelingen til en overraskelse.

Da Eikebu kom inn i rommet og så de to fullt uniformerte offiserene, lyste øynene hans opp.

Ansgar Eikebu ble overrasket og stolt da han ble hedret for sin innsats i Tysklandsbrigaden. Foto: Anniken Sanna / NRK

– Det var veldig artig, og veldig fine medaljer, sa Eikebu.

I Tysklandsbrigaden var Eikebu med ingeniørkompaniet. Der bygde og sprengte de bruer, og bygde veier. Eikebru forteller selv at han hadde en ganske rolig tid i Tyskland, og opplevde ikke noen virkelig grusomme hendelser.

– Vi hadde det bra der nede, men vi gikk alltid rundt med et våpen med ti skudd, forteller Eikebu.

Byttet til seg et kamera for sigaretter

Dette kameraet byttet Ansgar Eikebu til seg mot 300 sigaretter Foto: Anniken Sanna / NRK

Det Eikebu husker best fra tiden i Tyskland er da han byttet til seg et kamera. Det var i en lokalbutikk at Eikebu spurte tyskeren i kassa om han ville ha 300 sigaretter for et kamera. Tyskeren sa seg fort villig til bytte.

Eikebu har derfor et helt album med bilder han har tatt av tiden sin i Tyskland. Både kamera og albumet ligger fortsatt på rommet hans.

En viktig jobb

​Kommandersersjant Torleiv Norhus sier det er en ekstremt viktig jobb å hedre dem som har gjort en slik innsats som Eikebu. Foto: Anniken Sanna / NRK

Oberstløytnant Dahl sier at det er en viktig jobb de gjør med å dele ut medaljer. Han forteller at når noen blir pålagt å stille seg til tjeneste for staten, er det viktig at staten også viser dem respekt. Dette er en måte å gjøre det på.

Kommandersjarsant Torleiv Norhus er også enig i at det er en viktig jobb. Han sier at medaljene kanskje kom litt sent. Det er tross alt 70 år siden Eikebu var i Tyskland.

– Det er nesten litt flaut at det tok så lang tid før han ble hedret. Men det er også utrolig gøy å se hvor stolt han ble når han fikk medaljene, sier Nordhus.