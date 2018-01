Drapssiktet 21-åring fengsles i fire uker

NRK snakket med bistandsadvokat Christian Lundin tidligere i dag, da kjennelsen fra lagmannsretten fremdeles var under arbeid. Han sa at familien opplevde det som svært støtende at mannen som drepte en ektefelle og faren til tre barn, ikke ble fengslet i tingretten.

– Her er det en familie som er lagt i grus etter en helt ubegripelig handling, sa bistandsadvokat Lundin.

«Flat pedal»

En 21-åring fra Skien er siktet for forsettlig drap og drapsforsøk. Han kjørte i motsatt kjøreretning i flere kilometer på E18 mellom Larvik og Langangen før ulykken skjedde. Politiet mener han gjorde dette med vilje.

21-åringen har i avhør forklart at han la «flat pedal» i motsatt kjøreretning i 110 km/t-sonen på E18 for å komme opp i så høy hastighet at han ville lykkes i å ta sitt eget liv.

I Tønsberg tingrett ba påtalemyndigheten derfor om at 21-åringen skulle varetektsfengsles, og begrunnet det blant annet med gjentagelsesfare og at det ville gå på tvers av folks rettsoppfatning dersom en som var siktet fra forsettlig drap fritt kunne gå løs i gatene. Tingretten mente derimot at 21-åringen, som hadde takket ja til frivillig innleggelse på psykiatrisk avdeling – og ville reist tilbake til sin hjemby, Bergen, når han ble skrevet ut, ikke måtte varetektsfengsles.

Fengsles i fire uker

Påtalemyndigheten anket tingrettens beslutning om at den siktede mannen ikke trengte å varetektsfengsles, og fikk i dag altså medhold i lagmannsretten.

Advokat Christian Lundin følger opp familien og skal representere dem i en kommende rettssak mot 21-åringen. Foto: Bård Nafstad / NRK

Lagmannsretten var delt i kjennelsen, som ble avsagt under dissens. Lagmannsretten er enig med tingretten i at det ikke foreligger noen gjentagelsesfare, men mener det ville stride mot rettsoppfatningen til folk flest dersom mannen fikk gå fritt.

– Det var dette punktet de etterlatte også reagerte sterkest på, sier bistandsadvokat Lundin når han blir gjort kjent med lagmannsrettens kjennelse.

Familiefar omkom

Mor, far og tre barn var på vei hjem til Skien da bilen med 21-åringen bak rattet krasjet inn dem. Frontkollisjonen førte til at familiefaren, 47 år gamle Azad Hamam, døde 1. januar. Moren til de tre barna på sju og fem år og en 11 måneder gammel baby ligger fremdeles på sykehuset med alvorlige skader.

Femåringen fikk også skader under ulykken. Hun er utskrevet fra sykehuset nå.

Advokat Lundin mener det strider mot allmennhetens rettsoppfatning at 21-åringen ikke ble varetektsfengslet. Politiet anket kjennelsen i tingretten.

– Barna opplever en voldsom sorg, sier bistandsadvokaten. De blir tatt godt hånd om av familien sin og kriseteamet i Skien.

21-åringen fikk også store skader i dødsulykken. Han nekter straffskyld for drap og drapsforsøk.

