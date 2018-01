Klokken 10.30 torsdag startet fengslingsmøtet i Tønsberg tingrett. Politiet ba om fire ukers varetektsfengsling.

– Vår begrunnelse går på gjentakelsesfaren. Når en person har gjort en så alvorlig handling og involvert uskyldige mennesker, så er vår vurdering at det er stor sannsynlighet for at det vil skje igjen, sier politiinspektør Magnar Pedersen til NRK.

I tillegg la politiet vekt på allmennhetens oppfatning.

– Vår begrunnelse er også reaksjonen dersom en ikke varetektsfengsler en som er siktet for en så alvorlig straffbar handling og samfunnsvernet, sier Pedersen.

FENGSLINGSMØTE: Politiinspektør Magnar Pedersen i Tønsberg tingrett torsdag. Politiet ønsker varetektsfengsling for siktede når han skrives ut fra sykehus. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Mann (47) omkom

Det var natt til første nyttårsdag at de to bilene kolliderte. Trebarnsfaren (47) som kjørte den ene bilen, omkom. 21-åringen er siktet for drap på 47-åringen. Da siktelsen ble utvidet, ble han også siktet for drapsforsøk på de tre barna som satt i bilen, og moren deres.

I tillegg er han siktet for uaktsom kjøring, kjøring i påvirket tilstand, brudd på skiltregler, kryssing av dobbelt sperrelinje og for å kjøre mot kjøreretningen på E18.

Politiet mistenker at mannen kjørte med promille, men Pedersen opplyser at de ikke vet hvor høy promille siktede skal ha hatt fordi analysen av dette ikke er klar ennå.

Fortsatt på sykehus

Trebarnsfaren (47) fra Skien døde på stedet, mens kvinnen og deres fem år gamle datter ble alvorlig skadd. De er fortsatt på sykehus, opplyser Pedersen torsdag.

– Vi har ikke detaljert informasjon om hvordan det går med dem, legger han til.

En sjuåring og en 11 måneder gammel baby ble lettere skadd.

21-åringen er også fortsatt på sykehus. Ifølge Pedersen var det en plan om at han skulle bli skrevet ut torsdag.

– Det er veldig viktig å ta hensyn til hans helsesituasjon, og det er opp til lege å vurdere om han er klar for utskriving. Vi forholder oss til det sykehuset sier. Slik vi har forstått det, er han per i dag ikke klar for utskriving.

Fengslingsmøtet ble holdt som avtalt selv om 21-åringen selv ikke kunne møte i retten torsdag formiddag.

Erkjenner ikke straffskyld

Mannens forsvarer, advokat Søren Hellenes, sier at hans klients helsetilstand er for dårlig til å være i et rettsmøte.

– For meg er det ganske klart at vedkommende ikke kan fengsles, men nå får vi avvente hva retten kommer frem til.

Hellenes sier videre at 21-åringen ikke erkjenner straffskyld i henhold til siktelsen.

– Han har aldri hatt tanke om å skade noen andre personer, sier forsvareren. Han opplyser videre at hans klient ikke er kjent med den utvidede siktelsen.

Hellenes mener siktede ikke skal sitte i fengsel.

– Han er helsemessig veldig redusert, og han må ivaretas av helsevesenet i overskuelig framtid.

– Tenker du at han vil være i stand til å bli varetektsfengslet senere?

– Det er det ikke mulig for meg å si noe om nå. Det kommer an på helsetilstanden hans.

– En vanskelig situasjon

Kjennelsen er ventet i løpet av dagen. Advokaten mener en eventuell varetektsfengsling vil være en ytterligere belastning for sin klient.

– Han er i en veldig vanskelig situasjon og har det veldig vondt, og dette vil komme på toppen av det.

Pedersen begrunner ønsket om varetektsfengsling med gjentakelsesfare, noe 21-åringens forsvarer også er uenig i.

– Når aktor snakker om gjentakelsesfare så snakker han om gjentakelse av straffbare handlinger, og det mener jeg ikke foreligger i det hele tatt. Han er helt ustraffet, han har aldri gjort noe galt før og hans tanke er ikke å gjøre kriminelle handlinger.

Hellenes ønsker ikke å si hva 21-åringen selv har sagt om hva som skjedde natt til første nyttårsdag.