Statens vegvesen: – Unngå Ring 3 i Oslo

– Det er saktegående kø og tett trafikk.

Det sier trafikkoperatør i Statens vegvesen, Annie Serup, til NRK mandag morgen.

Morgenrushet er, om mulig, verre enn vanlig.

En av Oslos hovedveier er nemlig delvis stengt: Frem til slutten av mai er ett felt stengt i hver retning i Tåsentunnelen.

Køen strekker seg tilbake forbi Sinsenkrysset mandag formiddag, fordi veien er delvis stengt i Tåsentunnelen. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Både østgående og vestgående er det innsnevret til ett felt. Der blir det kø, sier Serup.

– Det flyter vanligvis mye bedre enn det gjør per nå.

Hun har et klart råd til bilistene: – Prøv å unngå å kjøre Ring 3, hvis man har mulighet for det.

– Det kan fort bli ille en god stund fremover.

Veiarbeidene skal vare til siste uka i mai.

Mye rødt betyr mye kø på oversikten fra Google Maps. Slik ser det ut ved 9-tiden mandag morgen. Illustrasjon: Google Maps

Rushet kan vare hele dagen

Bakgrunnen for stengingen er arbeider som skal gjøres på riksveibroen rett øst for Tåsentunnelen. Dette er varslet på forhånd og Statens vegvesen har oppfordret bilister til å velge alternative ruter.

– Hvor lenge tror du dette kommer til å vare?

– Per nå så er det jo planlagt vedlikehold til slutten av mai. Men vi håper jo at folk etter hvert eventuelt finner seg andre muligheter for å komme seg til og fra på jobb, sier Serup.

Spådommen hennes er dyster:

– Jeg tror dette forplanter seg langt utpå formiddagen. Så vil det kanskje avhjelpe litt rundt klokken 10-11-12-tiden, men så begynner det jo på nytt når rushet begynner i ettermiddag.

Her skal det jobbes. Innsnevringen er ikke så lang, men køene blir lange. Illustrasjon: Statens vegvesen

– Ta beina fatt

Serup oppfordrer folk til å sykle eller gå hvis de har mulighet for det.

Et annet alternativ er å la bilen stå og heller reise kollektivt mens veiarbeidene på Ring 3 pågår.

– Jeg vet jo at det er veldig mange som ikke har den muligheten. Det er jo kanskje et godt alternativ til å stå i køen, da.

Hun nevner Ring 2 og E18 som alternative ruter.

De som ikke skal inn til Oslo i det hele tatt får et annet råd:

– Hvis man kommer helt fra Drammen og bare skal forbi Oslo, er det en fordel å ta den største ringveien, som er opp forbi Hønefoss, sier Annie Serup i Statens vegvesen.