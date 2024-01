– Nå har vi mye forsinkelser og en rekke innstilte avganger på grunn av kjøreforhold, forteller pressevakt i Ruter, Cathrine Myhren-Haugen.

Folk i Stor-Oslo våknet onsdag til at det snør sidelengs. Det skaper igjen store utfordringer i kollektivtrafikken i hovedstaden.

– All busstrafikk er nå innstilt i Bærum, forteller Myhren-Haugen til NRK.

– Og så å si alle i Oslo er innstilt, legger hun til.

Kjøreforholdene på Ruters ruter i hovedstadsområdet gjør det ikke forsvarlig å ha busser i trafikk, forteller pressevakt Cathrine Myhren-Haugen. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Er dette en kapitulering?

– Dette er ingen kapitulering, men det er altså så vanskelige kjøreforhold at det er ikke forsvarlig å ha busser i trafikk, svarer Myhren-Haugen.

Ruter forteller om problemene snøværet skaper for kollektivtrafikken i hovedstaden. Du trenger javascript for å se video. Ruter forteller om problemene snøværet skaper for kollektivtrafikken i hovedstaden.

Kaos i busstrafikken

Ruter oppfordrer alle passasjerer til å beregne god tid i morgentimene. På deres nettsider meldes det om flere avvik.

Sykkelsesongen er lang, mener noen. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Tidligere i dag var det blant annet stans i busstrafikken ved knutepunktet Lysaker stasjon.

– Vi har en buss som har fått stans, som blokkerer for andre busser, bekrefter pressevakt i Ruter Cathrine Myhren-Haugen.

Alle bussene i Bærum er foreløpig innstilt. Her står bussene på depotet når de egentlig skulle vært på veiene. Passasjerer ble evakuert fra en T-bane ved Helsfyr stasjon. Noen måtte vente over en time før de ble evakuert. Flere busser har kjørt seg fast, på grunn av været og dårlige kjøreforhold. Store snømengder i Stor-Oslo har gjort det vanskelig for busser å kjøre. Det har ført til mange innstillinger og store forsinkelser. Det er mange innstillinger i togtrafikken på onsdag.

Bussen sperret utkjøringen fra Lysaker, vestover.

Dermed hopte det seg opp et titalls busser i området som ikke kom seg noen vei.

– Situasjonen skaper dessverre forsinkelser, sier hun.

Også i Vestfold, Østfold og Buskerud er det store problemer i trafikken.

T-banen trøbler

– Dette egner seg ikke i det hele tatt. Det er rett og slett amatørmessig og dårlig planlagt fordi det er varslet i dagevis, sier Peter Neil Bennett til NRK.

Bennett er en av mange som står på Helsfyr, og ikke kommer seg av flekken.

En T-bane står nå mellom Brynseng og Helsfyr. T-banen var fullstappet, men passasjerene har blitt evakuert gjennom tilbake til Brynseng fra det strømløse toget.

– Dette toget fører til stans på alle linjer østfra, foruten linje 5, forteller Rustad.

Ali Zuhair Abdullah er en av de som måtte vente over en time på å bli evakuert.

Ali Zuhair Abdullah har rukket å bli evakuert og nedsnødde på sin kollektivreise i Oslo onsdag. Foto: privat

– Det ble veldig varmt og dårlig luft. Det var mange som følte seg innelåst i tunnelen, sier han.

Han forteller at mange ble stresset av evakueringen, og at passasjerene fikk dårlig informasjon om hva som skjedde.

Passasjerer ble evakuert fra en T-bane ved Helsfyr stasjon i onsdag formiddag. Foto: Ali Zuhair Abdullah / Ali Zuhair Abdullah

Sporveien har også problemer med sporvekslene ved Majorstua T-banestasjon.

– Det er jo denne snøen. Vi har på alt vi har av vekselvarme. Med denne mengden snø, så klarer vi ikke umiddelbart å ta alt, forteller Jan Rustad, pressevakt i Sporveien.

Det var en kort periode full stans vestover, men trafikken er i gang igjen, med store forsinkelser på alle linjene vestover.

Linje 1 mellom Bergkrystallen og Frognerseteren er helt innstilt.

På mange T-banestasjoner, som her på Tåsen, går beina raskere enn banen onsdag morgen. Foto: Andreas Sundby / NRK

Toget går ikke helt på skinner

I togtrafikken byr også snøværet på problemer. Det har vært, og er ventet, forsinkelser og innstillinger.

Vy ber deg vurdere om det er nødvendig å reise med tog på Østlandet i dag.

Ifølge Bane Nor, kan snø og is føre til feil på sporveksler, og Bane Nor har kalt inn ekstra mannskaper som kan hjelpe til med å måke snø.

I Oslofjorden gjør is at linje B11 innstilt mellom Nesoddtangen og Lysaker brygge.

Avinor melder at snøværet kan føre til forsinkelser både for flytrafikken og for kollektivtrafikken til og fra Oslo lufthavn.