– Det er ikke et teknologivalg som har ført til at enkelte ruter har hatt problemer. Det er et busstypevalg, sier Oslos samferdselsbyråd Marit Vea (V).

Onsdag var det årets første møte i samferdselsutvalget i bystyret i Oslo.

Der redegjorde Ruter for busskaoset som har prega hovedstaden hittil i år.

Lave temperaturer har gjort at flere av elbussene sliter med batterikapasiteten.

Og onsdag ble alle bussene i Oslo og Bærum innstilt i flere timer.

Før onsdagens snøkaos var den verste dagen 8. januar, da nesten 1000 avganger var innstilt – de fleste i Oslo.

– Situasjonen ble vurdert som så alvorlig at vi satte krisestab i Ruters ledelse, sier Ruters administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen.

Frykter problemer året rundt

Men Ruters undersøkelser tyder på at det ikke er elbussene i seg selv som er problemet.

– Alle operatørene våre har kjørt elbuss siden 2018, påpeker han.

Likevel er det først og fremst denne vinteren det har vært problemer.

Hovedårsaken er to spesifikke kontrakter, en av dem fra desember og den andre fra april.

Det gjelder busskontrakter i Oslo nordøst og Oslo indre by. Begge er drevet av Unibuss.

Det er busser levert fra to spesifikke underleverandører som har hatt problemer, ifølge Unibuss.

– De bruker rett og slett mer strøm per kilometer enn det er lovet at de skal gjøre, sier Reitan.

Administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen sier det er elbusser fra visse leverandører som sliter med kapasitet. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Og problemene kan i verste fall vare året rundt.

– Ruter er bekymra for at problemene er knytta til bussene de har kjøpt, og kan vedvare også utover vinterføret, sier Reitan.

Men det har også vært problemer med noen av laderne i vinter, sier Reitan. For eksempel enkeltladere som hadde programvarefeil som tolka -12 grader som overoppheting, og skrudde av laderen.

– Problemer med enkeltladere har blitt oppdaga og retta opp, sier han.

– Kontraktsbrudd

Reitan mener problemene med bussene etter Ruters syn er brudd på kontrakten. De har ikke fått tilbudet de har bestilt, sier han.

Flere politikere lurte på hvilke krav som var stilt i anbudet, og hvor godt det var kontrollert at de kunne oppfylles.

Fulle busser og innstilte avganger har prega de siste ukene i Oslo. Onsdag måtte Ruter svare om saken. Foto: Mariam Eltervåg Cissé

Reitan sier det stopper ved å sjekke hvilke spesifikasjoner bussene som skal brukes har.

– Men å sjekke om de har oppgitt riktige data rundt sine busser, ville vært en veldig stor og omfattende prosess, sier han.

Reitan understreker at bussleverandørene er store og seriøse leverandører, som de stolte på informasjonen til.

– Så ser det ut til at det ikke er riktig, det de har oppgitt nå.

Lover tidslinje

På møtet fikk samferdselsbyråd Marit Vea (V) spørsmål om hvorvidt hun vil gripe inn og kreve sanksjoner.

– Jeg går ikke inn i kontraktsmessige forhold mellom to privatrettslige aktører. Heller ikke inn i hvilke sanksjoner som er aktuelle, svarte Vea.

Men hun sier at byrådet har hatt tett kontakt med Ruter om busskontraktene og de tekniske problemene.

Og varsler en gjennomgang.

– Vi skal gå gjennom hva som har skjedd og komme med en tidslinje. Det er naturlig at den går tilbake til før kontraktene ble inngått, sier hun.