Anlegget til Chemring Nobel på Sætre i Asker produserer eksplosive kjemikalier som brukes til å lage ammunisjon.

Et avfallsstoff fra produksjonen er nitrogen, som slippes ut i Oslofjorden. Nitrogen fra avløpsvann, industri og jordbruk er en av hovedårsakene til miljøproblemene i Oslofjorden.

VIL LAGE MER: Chemring Nobels fabrikk på Sætre i Asker lager sprengstoff som brukes i artillerigranater og annen ammunisjon som er etterspurt til krigen i Ukraina. Foto: Bård Nafstad / NRK

Klima- og miljødepartementet har likevel gitt fabrikken lov til å femdoble nitrogenutslippene sine, fra opptil 41 til 200 tonn i året, fram til 2028, skriver Teknisk ukeblad.

Grunnen er at regjeringen vil øke produksjonen av ammunisjon. Etter store donasjoner til Ukraina må Norges egne lagre etterfylles. Da trengs mer av kjemikaliene fra Chemring, som er en av få vestlige produsenter.

– Selv om det er gode miljøfaglige argumenter mot denne tillatelsen, mener jeg derfor det likevel er riktig å gi tillatelse til produksjonsøkningen hos Chemring Nobel, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i en pressemelding.

STORT BEHOV: Ukraina trenger ca. 7000 artillerigranater hver eneste dag i krigen mot Russland, ifølge landets egne myndigheter. Produksjonen av ammunisjon i Vesten er langt unna å svare på etterspørselen. Foto: AFP

Allerede dårlig tilstand

I 2022 slapp Chemring Nobel ut 20,7 tonn nitrogen i sjøen, ifølge Miljødirektoratet. Det er 1 prosent av de samlede nitrogenutslippene i Indre Oslofjord.

Hvis utslippene øker til 200 tonn pr. år vil Chemring stå for nesten 10 prosent av nitrogenforurensingen i Indre Oslofjord.

– Når utslippet av total nitrogen kommer opp i et tresifferet antall tonn i året begynner det å bli stort, sier seniorforsker André Staalstrøm ved Norsk institutt for vannforskning til NRK.

KRITISK: Oseanograf André Staalstrøm mener Foto: Nadir Alam / NRK

– Da går det i motsatt retning av det vi trenger. Det kan bli vanskelig å oppnå økologisk god tilstand, som staten har bestemt, sier Staalstrøm.

Han forteller at tilstanden for nitrogenforurensing i området rundt Chemring allerede er klassifisert som dårlig.

– Så det er et behov for at tilførselen reduseres, mener forskeren.

Han sier det i hvert fall er positivt at Chemring slipper ut nitrogenet på 55 meters dyp. Da havner nitrogenet under vannlaget der alger og planteplankton trives best, og gjør mindre skade.

KVELER: Lurv er en av algene som lever av nitrogen som tilføres Oslofjorden. Den legger seg som et belegg på tang og tare, og kveler plantene på sjøbunnen. Da forsvinner også miljøet torsken trenger for å overleve. Foto: NIVA

Tillatelsen kan bli skjerpet

Miljødirektoratet skriver i sin vurdering av søknaden at de økte utslippene «ikke er akseptabelt sett i lys av tilstanden i Oslofjorden».

De mener utslippene vil kunne forringe tilstanden i sjøen enda mer. I tillegg strider tillatelsen mot målene i vannforskriften og i tiltaksplanen regjeringen har vedtatt for Oslofjorden.

Tillatelsen til Chemring utløper 1. januar 2028. Innen den tid krever departementet at Chemring gjør tiltak for å kutte utslippene til enda lavere nivåer enn i dag.

Hvert år må bedriften rapportere om status for utslippene og tiltak for å kutte dem. Direktoratet kan senke den tillatte utslippsgrensen hvis det er mulig.

Daglig leder i Chemring Nobel, Helge Husby, sier til Teknisk ukeblad at selskapet hele tiden jobber for å redusere utslipp, og effekten av dem.

– Sett fra Chemring Nobels side har dette vært en ryddig prosess, sier Husby til TU.