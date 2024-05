Nesten 10.000 samles på Bislett Stadion 17. mai: – Dette kan bli veldig varmt

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Nesten 10.000 mennesker forventes å samle seg på Bislett Stadion for å feire 17. mai, noe arrangørene kaller "norgeshistoriens største 17. mai-fest".

Dagen kan bli en av årets hittil varmeste, med temperaturer som kan overstige 25 grader.

Arrangørene har forberedt seg på varmen med fire store vannstasjoner med gratis vann og flere skyggesteder rundt arenaen.

Oslos kommunelege, Miert Skjoldborg Lindboe, anbefaler folk å spise mye is, drikke mye brus eller vann og begrense alkoholinntaket for å unngå overoppheting og dehydrering.

Sikkerheten er også prioritert, med et helseteam og politi til stede, samt 120 vakter og 350 ansatte for å sikre at sikkerheten er godt ivaretatt.

– Det blir mange mennesker. Veldig mange mennesker.

Det sier kreativ leder i Eik Event Filip Bøckmann.

For fem år siden startet det, da 2000 folk samlet seg for å feire 17. mai på St. Hanshaugen park.

Hvert år har det blitt mer og mer populært. Nå slår arrangørene på stortromma og leier like gjerne hele Bislett stadion.

Her skal 9.500 mennesker samles og feire det arrangørene selv kaller «norgeshistoriens største 17. mai-fest».

Onsdag ettermiddag var teltene på vei opp på Bislett stadion. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Ull, sol og alkohol

Tusenvis av folk, i varme ullbunader som kommer rett fra Champagne-frokost, skal inn på Bislett stadion på det som ser ut til å bli en av årets hittil varmeste dager.

Temperaturen kan bli over 25 grader. Hvis meterologene får rett kan det bli ny varmerekord på fredag.

Den varmeste nasjonaldagen som har blitt målt på Blindern i Oslo var i 1980. Da viste gradestokken 25,7 grader.

– Det kan hende vi får den varmeste nasjonaldagen vi har målt i hovedstaden, sier statsmeteorolog Marit Berger.

Men stekende sol, høye temperaturer og festglade mennesker bekymrer ikke arrangøren.

– Vi har gode planer for det, sier Bøckmann.

Kreativ leder Philip Bøckmann og Eik Event står bak det de selv kaller «norgeshistoriens største 17. mai-fest» på Bislett stadion. Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Det vil blant annet være fire store vannstasjoner med gratis vann på fire sider av arenaen.

I tillegg er det flere skyggesteder hvor man kan ta seg en pause fra den stekende solen.

Spis mye is!

– Dette kan bli veldig varmt.

Det sier Oslos kommunelege og småbarnsfar, Miert Skjoldborg Lindboe, som planlegger en litt mer barnevennlig 17. mai.

Likevel har han noen tips til de som skal nyte alkohol i sola, enten på Bislett stadion eller andre plasser i byen.

– Mine beste råd er vel hva barna mine blir glade for. Spis mye is, og drikk mye brus eller vann. Ikke så mye alkohol.

En ulempe med alkohol i solen er nemlig ikke bare at man mister litt dømmekraft, ifølge Lindboe.

Man blir også lettere overhetet og dehydrert. Hvis det skjer må man få i seg væske og kjøle seg ned.

– Igjen er is er veldig fornuftig. Både voksne og barn bør spise mye is på 17. mai.

Kommuneoverlege Miert Skjoldborg Lindboe mener at isen er viktig for voksne og barn på nasjonaldagen. Foto: Tiril Mettesdatter Solvang

I tillegg til ispenger er det også viktig å ha solkrem i bunadsveska.

Kommuneoverlegen sier det kan bli en ubehagelig dagen derpå hvis man glemmer å smøre seg.

– Både vondt i hodet fordi man har fyllesyke og er solbrent på alle steder som er blitt eksponert for sol. Det høres ut som en veldig dårlig start på pinsehelgen.

Helseteam og politi

Når nesten 10.000 mennesker skal samle seg på ett sted er det ikke bare vannstasjoner og skyggesteder som må være på plass.

Sikkerheten er også noe Eik Event har tenkt mye på.

– Det er et helseteam og politi til stede. I tillegg er det 120 vakter og 350 på jobb for å sørge for at sikkerheten er godt ivaretatt, forteller Bøckmann.

Eik Event sier det har forberedt seg godt til 17. mai, og lover fantastisk stemning på Bislett. Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Stabssjef i Oslo-politiet Harald Nilsen forteller at også de har god kontroll før nasjonaldagen.

– Oslo er en by som har et yrende uteliv når det er både fint og dårlig vær, så det er vi vant til.

Nilsen sier videre at de har et godt samarbeid med de som står bak store arrangementer på 17. mai.

I tillegg vil politiet være til stede i store deler av byen med både politifolk i uniform og sivil.

– Det naturlig at man samler seg, også på store arrangementer som er utenom selve barnetoget i sentrum.

Med skyggesteder, vakthold og vannstasjoner på plass på Bislett stadion er det ikke annet å gjøre enn å glede seg, ifølge Bøckmann.

Ifølge ham blir stemningen veldig god på 17. mai.

– Det er klart når du samler 9500 mennesker på ett sted, så forventer jeg ikke noe annet enn ganske fantastisk stemning. Så vi gleder oss.