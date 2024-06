Enige om Oslo-budsjettet: Eldrevin og natt-T-bane

Mer vin på sykehjem. Nattåpen T-bane på linje 2 natt til søndag. Demenskor, mer asfalt og kunstisbane på Grorud.

Etter en snau ukes forhandlinger er forliket om revidert Oslo-budsjett i havn i vestre rådhustårn.

Byrådspartiene Høyre og Venstre inngikk budsjettavtale med KrF og Frp tirsdag ettermiddag.

Til sammen plusser de fire partiene 78 millioner kroner på et budsjett på over 100 milliarder kroner.

Utenforskap og idrett

Ar det ikke ble mer gleder Høyres gruppeleder Merete Agerbak-Jensen.

Hun har ledet forhandlingene og sier at en rød tråd er forsterket kamp mot økt utenforskap, blant annet gjennom idrett.

– Samtidig setter vi norgesrekord i nedbetaling av gjeld, og holder kommunes utgifter på et forsvarlig nivå, sier hun.

Her er noen av påplusningene de fire partiene er enige om:

KFUMs Exit-program: 6,6 mill. kr

Sommerjobber til ungdom gjennom Oslo Idrettskrets: 5 mill. kr

Tilskudd til trenere i barneidretten i levekårsutsatte områder: 1 mill. kr

Forprosjekt kunstisbane på Grorud: 7,5 mill. kr

Prøveprosjekt med nattåpen T-bane mellom Østerås og Ellingsrudåsen: 1,7 mill. kr

Demenskor: 5 mill. kr

Vin og øl på sykehjem også utenom helg og høytid: 1 mill. kr

Ekstern granskning av sykehjemssektoren: 3 mill. kr

Vedlikehold av veier: 25 mill. kr

Vedlikehold Christian Radich: 5 mill. kr

Universell utforming: 5 mill. kr

Oppgradering Sofienbergparken Øst: 5,4 mill. kr

– Det er veldig viktig for barna som bruker plassen som skolegård, sier Venstres gruppeleder Anna Dåsnes.

Hun trekker også fram pengene til trenere i områder der fotballklubber sliter med å få noen til å trene barna.

NATT-T-BANE: Nattbuss og nattrikk er kjent. Nå skal også natt-T-bane prøves ut på Furusetbanen. Foto: Lise Åserud / NTB

Demenskor

KrFs hovedkrav var mer demenskor. Nå skal eldre i alle bydeler få tilbudet. Det skal skje gjennom en avtale med Norges musikkhøgskole og CREMAH, senter for forskning i musikk og helse.

– Det er et viktig bidrag til verdighet og et viktig aktivitetstilbud for personer med demens og deres pårørende, sier gruppeleder Øyvind Håbrekke.

Store studio fylles av vakker musikk, glede og tårer når Demenskoret inntar scenen sammen med KORK og Operaens barnekor. Her får du hele konserten! Du trenger javascript for å se video. Store studio fylles av vakker musikk, glede og tårer når Demenskoret inntar scenen sammen med KORK og Operaens barnekor. Her får du hele konserten!

Æresvold

Frp har fått gjennomslag for mer asfalt og avhopperprogram for kriminelle som ønsker å fortalte gjenglivet.

– Og flere tiltak i kampen mot æresvold. Det mener jeg er vår tids viktigste frihetskamp i Oslo, sier gruppeleder Magnus Birkelund.

Frp har derimot ikke lykkes med å bli kvitt kriserammende Oslo Nye Teater fra Oslo kommunes budsjett.

Teaterets framtid har ikke vært tema i forhandlingene.

Granskning etter avsløringer

Det har derimot forholdene på byens sykehjem vært. Og nå blir det en ekstern granskning.

Bakgrunnen er Dagsavisens avsløringer om demenssyke Liv, som ble utsatt for grov omsorgssvikt i 2019.