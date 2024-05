– Isposer i stakken eller i buksa? Ja, jeg tenker man må være kreativ når vi er så heldige å få en varm 17. mai, sier Linda Thiis ved Norges Husflidslag.

Ifølge Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt, eier om lag 70 prosent av alle norske kvinner minst én bunad. For menn er tallet rundt 20 prosent.

Det blir noen bunader til sammen, det. Og det er nokså stor sannsynlighet for at et par millioner nordmenn stolt ikler seg bunaden sin på Norges nasjonaldag.

Linda Thiis ved Norges Husflidslag har en rekke råd og tips som gjør skal forhindre at du ikke skal krepere i bunaden din i år. Foto: Privat

Men draktene er varme. Og meteorologene snakker om sydentemperaturer. Det er saktens ild i solens kjeft over det ganske land!

Da blir det fort hett under stakken.

Det er utsiden som teller på 17. mai

– Hva pleier du å gjøre når du skal ut på 17. mai i bunad for å få det litt bedre?

– Ofte er det motsatt problematikk, da. Man tar gjerne på seg ullstillongs og ulltrøyer. Når det nå blir varmt, må vi tenke motsatt. Her gjelder det å skrelle av litt, svarer Linda Thiis.

Nå er det ikke slik å forstå at Norges Husflidslag ved nevnte Thiis anbefaler oss å bytte ut nasjonaldrakten med Adams eller Evas drakt. Nu nei.

Hun ber oss i stedet om å gjøre oss noen tanker om det som ikke er synlig, det lille under.

For i akkurat dette tilfellet teller utsiden mer enn det som er på innsiden, så å si. Bunadene symboliserer stolthet, lokal tilhørighet, tradisjoner og glede. De skal synes og vises frem.

– Kast BH-en! sier Thiis og fortsetter:

– Mange har linskjorter eller bomullsskjorter. Hva med for eksempel å droppe BH-en hvis du er komfortabel med det? Ha lin eller bomull rett mot kroppen, det gir en kjølende effekt. Det ville jeg kjørt.

La humla suse og brystholderne fly. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Luft stakken og la hekken puste

Videre anbefales hensiktsmessig undertøy i naturmaterialer. Gjerne bomull, som er kjølende og puster. Og så et bomullsunderskjørt.

– For menn som har ullnikkers eller ullbukse, er det samme problemet. Det klør når det er varmt. Da kan det være lurt å ha en tights à la sykkelbukse eller lange underbukser i bomull. Da unngår man kløe – og det kjøler ned, sier Thiis.

Det kan gå mot den varmeste nasjonaldagen i hovedstaden. Foto: Frederik Ringnes

Tradisjonelt går kvinner med strømpebukse under bunaden. Men i år?

– Jeg ville kjørt knestrømper og droppet strømpebukse. Tenk på hvilken farge du bruker til din bunad. Hvitt, svart, rødt eller kanskje grønne strømper, foreslår Thiis.

Så kommer tidspunktet på nasjonaldagen når man endelig skal sette seg ned for å spise.

Man forsøker å sitte rank i ryggen som en lektor på 1950-tallet. Men varmen er ulidelig. Svetten sildrer som en vårbekk, bunaden damper og man har mest lyst til å smelle av noen gloser høyere enn kanonene på Akershus festning.

– Ta gjerne å løft opp stakken diskré sånn at du sitter rett oppå skjørtet. Da får du litt sirkulasjon under ... bordet, humrer Thiis.

– Og hvis du er vertskap så sett noen vifter under bordet òg?

– Ja! Og det er lov å kippe av seg skoene under bordet også, tilføyer Thiis.

Linda Thiis ønsker ikke noe bunadspoliti. – Det skal ikke være en tvangstrøye. Foto: Privat

Ikke noe bunadspoliti

Hvorvidt noe er lov eller ikke lov når det gjelder kjøreregler rent klesmessig på 17. mai, svarer Linda Thiis følgende.

– Det spørs om du har bunad, folkedrakt eller festdrakt. Det kan jo være, jeg vil ikke kalle det regler, men litt sånne føringer og retningslinjer. Men nei, ikke noe bunadspoliti! Vi legger den ballen død, ler hun.

Så hatt eller ikke hatt, solbriller vs. mysing, caps med brem som skygger ... tja, hvorfor ikke? Det kan virke som komfort trumfer tradisjon, til en viss grad.

– Når det virkelig begynner å bli varmt, kan man kneppe opp litt. Er du herre, kan du kaste jakka. Så får du vist frem den nydelige vesten eller den flotte linskjorta, sier hun og avslutter med følgende:

– Det viktigste er at det skal være morsomt, kjekt og hyggelig å gå i bunad. Det skal ikke være en tvangstrøye, men man skal glede seg. Det skal være fest og glede, og ikke noe annet.