I dag starter ankesaken etter festen i en avstengt bunker på St. Hanshaugen under pandemien høsten 2020.

– Det blir en belastning for min klient å gå gjennom prosessen på nytt. Men saken har tatt så lang tid, at man også ser frem til å få en endelig avslutning på den, sier Ida Andenæs som forvarer den ene tiltalte.

Marit Lomundal Sæther er forsvarer for den andre.

– Det har tatt fryktelig lang tid. Det nærmer seg fire år siden det fant sted. Klienten min ser frem til å få en avklaring på saken.

Full ny runde i retten

I januar i fjor ble to menn i slutten av 20-årene dømt til fengsel i ett og et halvt år.

Oslo tingrett mente de handlet grovt uaktsomt ved å arrangere festen slik det ble gjort, med bruk av aggregater innendørs.

Retten mente også at de unnlot å forhindre forgiftning ved å slå av aggregatene og at de dermed utsatte festdeltakere for fare og forgiftning.

Det var her festdeltakere ble kullosforgiftet 9 bilder I dette rommet sto dieselaggregatene som ga strøm til lyd- og lysanlegget under festen. Hullet på toppen av døra, der det slippes inn noe lys, er eneste synlige ventilasjon i rommet. Foto: Anders Fehn / NRK Dette er det største rommet i bunkeren. Det ligger rett innenfor inngangen. Foto: Anders Fehn / NRK Ølbokser, spritflasker og glowsticks ligger strødd på gulvet. Foto: Anders Fehn / NRK Fra hovedhallen går man inn i det festarrangørene kaller en rave cave. På skiltet over døra sto det «Rave Cave» når festen foregikk og dieselaggregatet ga strøm, og kullos. Foto: Anders Fehn / NRK Fjellanlegget tilhørte Sivilforsvaret fram til 2012. Etter det har anlegget stått tomt. Foto: Andreas Jonassen / NRK Foto: Andreas Jonassen / NRK Inngangspartiet til bunkeren var opprinnelig mindre. Brannvesenet har gjort åpningen større. Foto: Anders Fehn / NRK Dette er inngangspartiet til selve bunkeren. Foto: Andreas Jonassen / NRK Da dette var en operativ bunker var dette toalettrommene. Foto: Anders Fehn / NRK

I tingretten ble mennene også dømt til å betale en samlet erstatning og oppreisning på rundt 550.000 kroner til to menn som ble alvorlig skadet.

De tiltalte anket dommene. Både skyldspørsmålet og straffeutmålingen.

Også påtalemyndigheten anket. Den mente straffene var for lave.

Nå blir det en ny full runde i lagmannsretten.

Kun én ting blir ikke behandlet på nytt. Det er slått fast at de tiltalte tok seg ulovlig inn i bunkeren.

Førstestatsadvokat Bård Thorsen er aktor i ankesaken. Foto: Jens Christian Sundby / NRK

– Det viktigste å få belyst i ankesaken blir de tiltaltes involvering med aggregater som skapte stor fare og skadet flere personer, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen.

Lyd og lys begynte å fuske

Natt til søndag 30. august 2020 var minst 200 personer invitert på Facebook til arrangementet «Rave Cave» i en bunker på St. Hanshaugen i Oslo.

Her gikk festdeltakerne inn. Inne i fjellhallen var det høy musikk og lys-show. Strømmen kom fra dieselaggregater. Kullos fra aggregatene forgiftet festdeltakere. Totalt 26 personer ble forgiftet og havnet på sykehus.

En overlege ved Oslo universitetssykehus sa i etterkant at festen kunne blitt Norges verste ulykke i fredstid.

26 til sykehus

26 personer ble sendt til sykehus etter å ha pustet inn giftig gass.

To fikk hjerneskade.

Magnus var en av dem.

Opprinnelig var fem personer siktet i saken.

Det er satt av ni dager til ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

