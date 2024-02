– Akkurat nå er det en god del vann både i Oslo, Akershus, Østfold og deler av Innlandet, forteller trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen, Christofa Key-Nilsen, fredag morgen.

Veitrafikksentralen jobber sammen med entreprenørene for å få unna så mye vann de kan.

Mye av snøen som har kommet i løpet av natta har gått over til regn.

Det gir mye overvann og smeltevann på veiene.

Fredag ligger et lavtrykk over store deler av Sør-Norge og Østlandet.

Det kan skape problemer både for reisen til jobben og hytta.

– Noen steder er det veldig mye vann i veibanen, så man er nødt til å være oppmerksom og følge med. Kjør veldig forsiktig og etter forholdene, oppfordrer Key-Nilsen.

Vannansamlig i Majorstukrysset. Overvann ved Vøyenenga Overvann sperrer parkeringplass for elbil Overvann i bygater

I Vestfold og Telemark oppfordrer Vegtrafikksentralen bilister til å tipse dem eller politiet om hvor det er mye vann i veibanen.

Regn med glatt føre

Vått og trått er det først og fremst i sør og øst.

Siden torsdag har det vært et gult farevarsel for is i disse områdene.

Farevarselet som varer til fredag ettermiddag, strekker seg fra Sauda i vest, gjennom hele Agder og Telemark, til Østlandet nord for Oslo.

– På Østlandet er det ventet 10–20 centimeter med snø og sludd først, senere kommer nedbøren som regn,siere vakthavende meteorolog, Anne Solveig Andersen.

VARIERT: Meteorolog Anne Solveig Andersen hos Meteorologisk institutt, sier man må forvente nedbør i alle former. Foto: Marit Hommedal

Flere steder kan det være glatt og isete. Særlig der man får underkjølt regn.

Underkjølt regn oppstår når regnet faller på kald bakke og umiddelbart fryser.

Fredag er det likevel vannet i veibanen som kan skape de største utfordringene.

– Man kan jo få vannplaning, så det er viktig at man avpasser farten etter forholdene, etter hva slags underlag det er der du kjører, sier Christofa Key-Nilsen hos veitrafikksentralen.

ISETE: I store deler av Øst- og Sørlandet er det ventet is og dårlige kjøreforhold fredag. Foto: Meteorologisk Institutt

Flere trafikkulykker

Torsdag var det flere trafikkproblemer utover ettermiddagen og kvelden.

Biler har snurret rundt og endt på taket. Andre har sklidd av veiene, eller kollidert med trær og lyktestolper.

Torsdag og fredag er også de store utfartsdagene for vinterferien.

Det er derfor forventet mange kjøretøy på veiene.

Bilister oppfordres til å beregne ekstra tid og holde god avstand til andre bilister.

Kollektivtrafikken: Vær forberedt på innstillinger

Skal man reise kollektivt i Oslo og Akershus bør man også beregne god tid.

Kommunikasjonssjefen i Ruter utelukker ikke problemer i morgentimene.

– Det kan bli både forsinkelser og innstilte avganger i morgenrushet på grunn av været, sier Cathrine Myhren-Haugen.

Cathrine Myhren-Haugen, kommunikasjonssjef i Ruter Foto: RUTER

Ikke uventet er det bussen som ventes å få problemer.

– Beregn god tid, og reis gjerne med skinnegående transport som trikk, T-bane og tog om du kan, sier kommunikasjonssjefen.

Ruter bekrefter at de ikke har noen alternative busser klare for fredagen.

– Om det er glatt hjelper det ikke med flere busser på veiene. Men vi skal være kreative og prøve å finne løsninger.

Bussruter som går på tvers av byen kan delvis innstilles, opplyser hun.

– Hvis vi må innstille, så prøver vi å kun innstille den strekningen som er glatt, sier Myhren-Haugen.

BRODDER: Ender du opp med å måtte gå til jobb i is og slaps er det greit å finne frem broddene, så du unngår å starte dagen på legevakten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Stengte fjelloverganger og skredfare

Men akkurat hvor kjøreforholdene er verst, er det vanskelig å si.

– Det er ventet mye trafikk utover dagen. Man må være oppmerksom og forberedt på både is og snøvær flere steder, sier Gry Solli i Vegvesenet.

Før man kjører av sted er det lurt å sjekke ruten på vegvesenets nettsider eller app.

SJEKK: Vegvesenet anbefaler at man sjekker ruten på vegvesen.no/trafikk eller Vegvesenets trafikk-app. Foto: Werner Harstad / Statens vegvesen

Vegvesenet opplyser at det kan bli kolonnekjøring på flere fjelloverganger, og i verste fall stengte veier.

– Vær forberedt på rufsete forhold når du drar. Planlegg godt, spesielt om du skal til fjells, sier hun.

Når man omsider kommer seg til fjelltoppen, er ikke utfordringene over. For mange steder er det fare for snøskred.

– Været på fredag gir betydelig snøskredfare i flere regioner, og skred kan løsne av seg selv, sier Karsten Müller i NVEs snøskredvarsling.

Skredvarselet utover helgen og til neste uke er foreløpig usikkert.

Varselet oppdateres fredag ettermiddag og er tilgjengelig på varsom.no.