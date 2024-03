Halvparten av taxiene i Oslo kan forsvinne

Frykt for at taxisystemet i Norge skal komme helt ut av kontroll gjør at Støre-regjeringen strammer inn og rydder opp.

Siste tilfelle som ga bakoversveis var en taxisjåfør som tok over 10 000 kroner for en kjøretur mellom Oslo og Gardermoen.

– Slik kan vi ikke ha det. Nå må vi få mer seriøsitet i bransjen, sier Styreleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.

Og for å få til det, må det stilles krav til taxisjåførene, mener han.

VIL HA ORDEN: Styreleder i Norges Taxiforbund vil at det ryddes opp i taxibransjen i Norge

To store, nye krav

Nå innføres to store endringer som Norges Taxiforbund håper vil få situasjonen under kontroll.

1. Regjeringen har innført et krav om at alle taxisjåfører må stille garanti fra bank eller forsikringsselskap på 57 000 kroner for å få løyve, såkalt løyvegaranti.

2. Stortinget vil gjeninnføre plikten om at taxisjåfører må være tilknyttet en drosjesentral. Sentralene må da sette takstene for samtlige løyver under seg, slik at taxiprisene blir mer forutsigbare.

– Vi i Norges Taxiforbund har jobbet for å få denne løyvegarantien på plass, og nå som også tilknytningskravet kommer på plass håper vi at det vil gjøre at bransjen blir mer seriøs, sier Trevland.

Bare i Oslo har fortsatt nesten 2000 taxisjåfører ikke ordnet en slik garanti fra bank eller forsikringsselskap. Nå risikerer de å ikke få kjøre taxi lenger.

Totalt i hele landet har 4000 taxisjåfører fått varsel om inndragning av løyvet fordi de ikke har oppfylt kravet om garanti.

NYE KRAV: Det innføres nå nye og strengere krav for taxinæringen. På tide, sier Norges Taxiforbund.

Ikke dumt med færre taxier

Men, det er ikke nødvendigvis dumt, mener Norges Taxiforbund.

– Når du ser gatebildet i Oslo i dag så er det en overflod av drosjer på gata. Det gjør ikke mye om det blir 2000 borte, sier Trevland.

Han peker på det store frislippet som skjedde i 2020. Da fjernet Solberg-regjeringen behovsprøvingen som frem til da begrenset antall aktører i markedet. Målet var at det frie markedet skulle styre taxinæringen.

Resultatet er at fra 2020 til i dag har antall taxier i Norge økt fra 8000 til 18 000. Altså er det mer dobbelt så mange taxier i Norge nå enn for bare litt over tre år siden.

Og mange av de taxisjåførene er useriøse, mener Norges Taxiforbund.

– Det er for mange taxier i dag og ikke nok kunder til disse. Mange blir stående stille og vente på kunder i lang tid. Derfor tar noen av dem veldig høye priser når de endelig får en tur, sier Trevland.

– At folk blir flådd skader oss alle

Når flere taxisjåfører ikke spiller etter reglene, tar altfor høye priser og lurer passasjerene skader det omdømmet til hele taxinæringen og gjør at folk vegrer seg for å kjøre taxi, mener Trevland.

– Vi er lei av å se at folk blir flådd ute i gata. At de tar de prisene de gjør ødelegger for hele næringen, sier han.

Nå jubler han over at de to nye ordningene kommer på plass, og håper det vil få orden på taxinæringen.