– Jeg tenker det er veldig sørgelig at regjeringen og Høyre enda en gang utsetter de tiltakene som er nødvendige for å redde Oslofjorden.

Det sier MDGs Rasmus Hansson etter at det er klart at forslagene om fiskeforbud i deler av fjorden vil bli nedstemt i Stortinget.

Blant de 13 punktene er:

Opprette bunntrålfrie soner i Oslofjorden og Indre Skagerrak

Etablere et nettverk av nullfiskeområder som også omfatter fritidsfiske

Totalfrede torsk

Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Rødt går inn for de fleste av MDGs forslag.

Men de andre partiene vil ikke være med på dette, deriblant Arbeiderpartiet.

– Vi deler bekymringen om at Oslofjorden er i ferd med å dø ut og at det haster med å gjøre noe, begynner Ap-politiker og saksordfører Mani Hussaini.

–Hvis vi skal gjøre noe for Oslofjorden så må det være kunnskapsbasert, det må være utredet og det må faktisk sørge for at det får fjorden til å leve igjen, sier AP-politikeren.

Han sier at de vil avvente en utredning fra Miljødirektoratet som skal komme i høst.

Forskere blir opprørt

En av forskerne som står bak kravene om tiltak mot fisket, sier hun er sjokkert over det hun hører.

– Det er fagkunnskap bak oppropet vårt, sier Sissel Jentoft, som er professor i Biovitenskap ved Universitetet i Oslo.

– Det er definitivt nok forskning til å kunne si at Oslofjorden sliter, at det er krise, og at vi må gjøre tiltak nå.

Professor Sissel Jentoft mener det er absolutt nok kunnskap til å sette i verk tiltak mot fiske i Oslofjorden. Foto: Dag Aasdalen / NRK

Og et av de mest effektive tiltakene som vi kan gjøre nå, er å ta totalforbud på fiske, legger hun til.

For å redde Oslofjorden fra en mulig økologisk kollaps har forskere i årevis etterlyst større begrensninger på fisket.

Bekymringen gjelder blant annet kyst-torsken som forskerne frykter forsvinner.

– Det brenner på dass, sa NMBU-professoren Thrond Haugen til NRK i vår.

Forskere fra blant annet UiO og NMBU har foreslått å lage større fredningsområder der fisk og vegetasjon er beskyttet mot både bunntråling og fiske.

I tillegg vil de forby bunntråling i nasjonalparkene og Indre Oslofjord.

Algen lurv kveler plantene i Oslofjorden. Dette ødelegger leveområdene for småtorsken. Bygging av nitrogenrenseanlegg er en av tiltakene som skal hjelpe. Men forskerne mener torsken også trenger annen hjelp. Foto: NIVA

Heller ikke MDGs Rasmus Hansson skjønner at partiene vil vente på nye utredninger.

– Det er forståelig hvis man er opptatt av politisk byråkrati.

Han legger til:

– Men det er ikke forståelig hvis man er opptatt av å redde Oslofjorden, og få tilbake en ren og rik fjord til glede for alle som bor her.