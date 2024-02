– I år har det vært mye brisling, sier Olaf Iversen. Han er skipper og reder på båten MS Spjæringen.

Videoer, som fiskerne har delt på Facebook, viser store mengder brisling som pumpes opp fra en full not nede i sjøen.

De små og sølvblanke sildefiskene brukes gjerne til ansjos.

I løpet av et par dager i januar håvet båten opp hele 250 tonn brisling i Oslofjorden.

Og ifølge skipperen kunne de tatt opp mye mer, men da var kvoten fylt.

Han forteller at de på ett år har fisket 1100 tonn brisling i fjorden. Og det på ganske få tokt.

– Så det tegner til at tilgangen er veldig god, sier Iversen.

Denne fiskebåten brukes blant annet til å fiske brisling i Oslofjorden, og denne vinteren har det vært mye fisk å få, forteller skipperen. Foto: MS Spjæringen

Noen fisk betyr ikke frisk

Fjorden sør for Oslo har lenge lidd under forurensing av nitrogen fra jordbruk og avløp.

En stor innsats settes nå inn for redde den, og for å få tilbake torsken som nærmest er borte.

Fiskernes fangster vitner om at fjorden ikke er død.

I tillegg til brisling har det også vært bra med sild og makrell, forteller skipperen. Han sier disse trekker inn fjorden fra Skagerak.

– De stedbundne artene som sei, torsk, lyr og rødspette er derimot ikke å oppdrive, sier fiskeren.

Ønsker stopp i fisket

Å si at det er mye brisling i fjorden, blir feil.

Det mener marinbiolog Henning Røed, som snakker på vegne av Nettverk for en levende Oslofjord.

Bak nettverket står en rekke miljø- og friluftsorganisasjoner.

Henning Røed i Nettverk for en levende Oslofjord er opptatt av å få fisken tilbake til Oslofjorden. Foto: Bård Nafstad / NRK

Det at fjordens torsk sliter gjør at det ikke burde vært fisket etter brisling, mener han.

– Særlig på vinteren er den lille fisken viktig for torsken, sier marinbiolog Henning Røed.

– Det er den eneste maten den kanskje har tilgang på.

Så kommer det en svær fiskebåt på 28 meter og soper med seg brislingen som er, sier han.

Han forteller at det i de første tiårene etter krigen var nok brisling til å forsyne 40 hermetikkfabrikker langs Oslofjorden.

– Det som finnes av brisling nå er bare småtteri mot hva det har vært, sier marinbiologen.

Skipperen på Spjæringen mener det må være andre grunner til at torsken forsvinner enn manglende mat, for det er mer enn nok brisling igjen.

– Kvantumet som blir fisket er bare prosenter eller promiller av bestanden i fjorden, hevder han.

Torsken har blitt et sjelden syn i Oslofjorden. Arten bør få maten sin i fred for yrkesfiskerne, mener marinbiolog Henning Røed. Foto: Havforskningsinstituttet

– Myndighetene hører på fiskerne

Det er Fiskeridirektoratet som bestemmer hvor mye brisling som kan tas opp.

I den sonen som Oslofjorden tilhører er kvotene høynet.

Fiskerne har også fått dispensasjon til å fiske i januar. På det tidspunktet er fisken normalt fredet.

Nettverk for en levende Oslofjord mener fiskerne får viljen sin for lett.

– Det virker som om de har en åpen dør hos fiskerimyndighetene,

at det er bare å søke dispensasjon, så får de det.

Han legger til:

– Og det er fiskerne fremfor alt, og de gir blanke i alle andre, og i hele prosessen med å redde Oslofjorden, klager Røed.

Fiskere lever av det de får i Oslofjorden. Miljøorganisasjoner mener yrkesfiskerne får fiske for mye. Foto: Universitetet i Oslo

– Ikke overfiske

Fiskeridirektoratet mener derimot at det er gode mengder av både brisling og sild i fjorden.

Stikkprøver tatt i fjor viste også at mange av brislingene var blitt tre til fire-år gamle, noe som er tegn på at det ikke fiskes for mye.

Dette går fram av et svar fra direktoratet til NRK på e-post.

Og til påstanden om at de gir blanke i prosessen med å redde Oslofjorden, ramser direktoratet opp en rekke tiltak de har gjennomført og som skal vise det motsatte:

Forbud mot å fiske torsk, forbud mot bunnsatte garn, vern av gyteområder for torsk, etablert fredningsområder, verneområder og bidratt til etablering av nasjonalparker i sjø.