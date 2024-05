Siden elbilene ble kastet ut av kollektivfeltene 6. mai, har det vært køproblemer på E18 gjennom Bærum og Asker.

Køene har også spredd seg til tidspunkter hvor trafikken normalt flyter greit, slik som i helger og på kveldene.

– Nå er det mange som ser at køene hoper seg opp, samtidig som det er tomt i kollektivfeltet, sier Ingunn Handagard i NAF.

Hvordan er det å kjøre E18 for tiden? Jeg er lei av å sitte i kø. Så noe må gjøres. Det går egentlig greit. Vi må få flere biler inn i kollektivfeltet! Har startet å ta tog/buss isteden. Vis resultat

Ønsker flere i kollektivfeltet

Bare busser, taxier, utrykningskjøretøy og hydrogenbiler får nå bruke kollektivfeltet.

NAF ønsker at flere får bruke feltet.

– En løsning kunne vært at kravet til flere passasjerer i bilene ble satt opp, slik at hvis du kjørte med minst tre personer i bilen så kunne du brukt kollektivfeltet. Det hadde vært en måte å utnytte kapasiteten bedre på, sier Handagard.

Tidligere kunne elbiler med minst to personer om bord kjøre i kollektivfeltet i rushtida.

– Vi tror mer fleksibel bruk av kollektivfeltet kunne vært en god idé.

Synes du det er forvirrende hvorfor elbilene er kastet ut av kollektivfeltet? Se faktaboks lenger nede i saken.

Ingunn Handagard i NAF vil ha biler tilbake inn i kollektivfeltet. NAF står for Norges Automobile Forbund og er interesseorganisasjonen for bileiere. Foto: NRK Kjartan Rørslett

Frp vil nulle tiltakene

Og NAF er ikke alene.

Frp har tidligere fremmet forslag på Stortinget om at elbiler får kjøre i kollektivfeltene igjen med en gang. Tirsdag sendte de også et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren.

De mener det må tas grep for å bedre trafikksituasjonen.

– Vi ser enorme køer på motorveiene inn til Oslo, sier Akershus-representant Himanshu Gulati.

Frps Himanshu Gulati vil ha elbilene tilbake inn i kollektivfeltet med en eneste gang. Foto: Trond Lydersen / NRK

Han hevder folk nå bruker dobbelt så lang tid på å reise til og fra jobb.

– Dette vedtaket må snus fort som bare det, vi kan ikke leve med slike køer som er helt unødvendige, sier han.

Venter fortsatt på tall og statistikk

Men hos Statens vegvesen understreker prosjektleder for trafikk, Halvard Gavelstad, at man fortsatt ikke har fakta om hvordan køene endret seg etter at elbilene ble kastet ut.

– Det har gått veldig kort tid siden det og vi må bruke noe mer tid på å vurdere situasjonen og eventuelt se på endringer av tiltaket.

Statens vegvesen måler nå trafikkmengder, reisetider og forsinkelser.

– Vi vil kunne presentere dataene om ikke så lenge.

MÅ GJØRES: Halvard Gavelstad i Statens vegvesen forstår at noen er misfornøyde, men sier dette er nødvendig. Foto: Erik Larsstuen / Statens vegvesen

Han legger til at mens det noen ganger er økt kø, har det andre ganger gått bedre enn forventet.

– Pinsetrafikken gikk jo for eksempel veldig fint, og i helger og kvelder er det heller ikke spesielt mye kø.

Hvorfor kastes elbilene ut av kollektivfeltet? Ekspander/minimer faktaboks Det hele har å gjøre med at regjeringskvartalet i Oslo sentrum bygges om og terrorsikres. I den forbindelse skal Hammersborgtunnelen graves ti meter lenger ned i bakken, og Vaterlandstunnelen skal oppgraderes. For å gjøre dette arbeidet må en del av Ring 1 stenges, og den blir stengt i hele tre år fra og med 1. juli. Delen som stenges er mellom Oslo Spektrum og krysset mellom Pilestredet og St. Olavs gate. At en stor del av Ring 1 stenges i så lang tid kan skape store trafikale problemer i hovedstaden. Derfor ønsker man å få ned antall biler i Oslo, og å styrke kollektivtrafikken. Ett av tiltakene for å få til det er å ta ut de etter hvert mange elbilene som har fått lov til å kjøre i kollektivfeltet, slik at bussene får bedre fremkommelighet og kan kjøre mer effektivt.

– Viktig å prioritere kollektivtrafikken

Gavelstad er tydelig på at hovedmålet er å få kollektivtrafikken til å flyte bedre og å redusere biltrafikken til Oslo.

Det er prioriteringen, og det må til når Hammersborgtunnelen stenger, mener han.

– Det er økt hastighet og bedre fremkommelighet for bussene nå, og vi ser at færre kjører bil inn til Oslo mens flere velger kollektivtransport.

Gavelstad sier at de likevel lytter og tar imot forslag, men at de ikke vil forhaste seg med å gjøre endringer.

– Vi går gjennom et spekter av mulige tiltak, og vil komme tilbake til det når vi har sett hvordan dette fungerer noen uker til.