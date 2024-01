Byrådslederen i Oslo vurderer å stenge skolene: – Hold dere unna veiene

– Vi vurderer løpende utover søndagen om de videregående skolene skal gå som vanlig, eller om det skal bli hjemmeskole i morgen.

Det sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) til NRK.

Beslutningen vil komme mellom klokken 18 og 19 søndag kveld.

Årsaken til at de vurderer dette er at det er meldt veldig mye nedbør.

– Det kommer til å bli glatt i morgen. Det er viktig at kollektivtrafikken kan frakte folk til og fra skolene, sier Solberg.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) sier de vurderer å stenge skolene i Oslo mandag. Foto: Bård Nafstad / NRK

Vurderer bare videregående skoler

Det er kun de videregående skolene som vurderes søndag.

Grunnen er at barne- og ungdomsskolene og barnehagene er plassert i folks nærmiljø.

– Det er lettere å komme seg dit. Det er stort sett små avstander i Oslo, så det er annerledes enn med de videregående skolene, forklarer Solberg.

For å ta beslutningen henter byrådet inn råd både fra veimyndighetene, skolesektoren, kollektivsektoren og sin egen beredskapsetat.

Det var VG som først omtalte at de vurderer å stenge skolene.

I tillegg avlyser Universitetet i Sørøst-Norge alle obligatoriske aktiviteter på campusene mandag.

Undervisningen vil i størst mulig grad bli gjennomført digitalt, og ansatte oppfordres til å ha hjemmekontor, skriver Khrono.

Reis bare om det er nødvendig

Byrådslederen oppfordrer de som bor i Oslo til å følge rådene fra myndighetene.

– Hvis det blir så glatt som det er meldt nå, så er det viktig at de som ikke trenger å reise holder seg unna veien, slik at transport som er nødvendig for å ivareta liv og helse kommer seg fram, sier Solberg.

Da kan også hjelpemannskapene bruke sin kapasitet på å hjelpe dem som trenger hjelp.

Tidlig søndag ettermiddag faller snøen flere steder i Oslo og Akershus.

På hovedveiene begynner veibanen å bli ganske oppkjørt. Det er mer trafikk på veiene, samtidig som tiltak med salting begynner å virke, ifølge Vegtrafikksentralen (VTS) øst.

Men dette kan bli kortvarig.

Kritisk glatte partier og is på bilruter

Søndag morgen var det svært glatt flere steder, blant i Mosse-området, på E6 i Østfold og flere steder på Romerike i Akershus, ifølge politiet.

Grunnen var regn og minusgrader.

Selv om Statens vegvesen var ute og saltet, var det glatt en stund fordi saltet ikke hadde umiddelbar effekt enkelte steder.

Fra Romerike fikk Vegtrafikksentralen også mange meldinger om at folk slet med regn som frøs til is på bilruten da de var ute og kjørte.

– Flere biler måtte stoppe opp for å skrape rutene sine.

I slike tilfeller har VTS følgende råd:

Stopp på et egnet sted, en busslomme eller en veiskulder, for å unngå trafikkfarlige situasjoner.

Ta på deg gul vest slik at andre bilister blir oppmerksomme på deg.

Oransje farevarsel på Sør- og Østlandet

Etter lange perioder med sprengkulde og blant annet kulderekord i Oslo, er det nå meldt plussgrader i noen dager.

Det kan føre til regn på snø og islagte veier.

Derfor har Meteorologisk institutt sendt ut oransje farevarsel om at det ventes svært mye is.

Grafikk: Meteorologisk institutt

Dette ventes å gi svært store utfordringer for fremkommelighet, skriver Meteorologisk institutt.

De mener du bør vurdere om du må ut og reise.

Meteorologene anbefaler:

Bruk helst brodder

Følg råd og sjekk status fra transportaktører

Transporttjenester kan bli påvirket

Farevarselet gjelder fra midnatt, natt til mandag og fram til mandag klokken 16.

Sørlandet: – Glattest på sideveiene

På store deler av Sørlandet er det meldt om nedbør. Den vil komme som regn, og skaper utfordringer med overvann og glatte veier.

– Det er glattest på sideveiene som er snødekte og fått noe regn, sier trafikkoperatør Anniken Island og legger til:

– Vi får litt klager på at det er glatt rundt forbi.

Statens vegvesen har fått melding om vannansamling på E39 ved Lyngdal.

– Alle entreprenørene er ute og de er klar over det, så det bli gjort tiltak fortløpende, sier trafikkoperatøren i Statens vegvesen.

Det ligger også mye vann i veibanen på E18 i Grimstad, i begge kjøreretninger. Det skal være tette sluk og mye snø i veikanten som har skapt utfordringene.

Det fører til fare for vannplaning.

Det har de siste dagene på Sørlandet blitt jobbet intenst med å få åpnet slukene slik at vann kan renne bort fra veien.

Innlandet: – Vurder om du må reise

– De neste dagene kan det bli krevende kjøreforhold på våre fylkesveger, og trafikanter må vurdere behovet for reiser, skriver Innlandet fylkeskommune.



Bakgrunnen er oransje farevarsel fra Meteorologisk institutt om at det ventes regn over store områder fra natt til mandag. Dette vil mange steder komme på snø- og islagt vei, og skape svært utfordrende føreforhold.



Fylkeskommunen ber om at førere beregner god tid om man må kjøre.



– Om du må ut å kjøre bil de neste dagene, er det ekstra viktig at du har riktige dekk, kjører etter forholdene og holder god avstand til kjøretøyet foran, sier samferdselssjef Aud M. Riseng i Innlandet fylkeskommune.



Innlandet fylkeskommune har ansvaret for nær 7000 kilometer fylkesveg rundt om i fylket, og fylkeskommunens driftsentreprenører er forberedt på krevende dager.



– Strølager er fylt opp, og entreprenørene er forberedt på å sette inn alle mannskaper de har tilgjengelig, sier Arne Fredheim, seksjonsleder for veg i Innlandet fylkeskommune.

Stengte skoler

Fredag ble det kjent at elever og ansatte ved videregående skoler i flere fylker må ha hjemmeskole i mandag på grunn av det varslede væromslaget.

Det gjelder Østfold, Akershus og de fleste i Buskerud.

– Vi har blitt rådet til å ikke slippe elevene ut i trafikken på grunn av været som er ventet, og derfor holdes de videregående skolene stengt på mandag.

Det har fylkesråd Lise Hagen Rebbestad for opplæring og kompetanse tidligere sagt til NRK.

Det blir også hjemmeskole på alle videregående skolene i Vestfold og i Telemark på mandag.