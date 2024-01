Videregående skoler holder stengt mandag

Grunnen er at det er varslet mye nedbør som kan føre til store mengder overvann og særs glatte veier.

– For deres sikkerhet, og for at det skal være minimalt med trafikk på veiene, har vi besluttet å stenge de videregående skolene i Akershus, sier Hilde Karin Kløvfjell, fylkesdirektør for opplæring og kompetanse i en pressemelding.

På grunn av det varslede væromslaget har fylkeskommunene besluttet å holde skolene stengt.

Det blir hjemmeundervisning på elevene.

– Den enkelte videregående skole vil gå i direkte dialog med kommunene om opplæringstilbudet til elever med særskilt behov, sier leder for sentral kriseledelse i Østfold fylkeskommune, Solveig Helene Olsen.

I Buskerud holdes skolene åpne i Ål og i Gol.

Glemmen videregående skole i Fredrikstad er blant flere skoler på Østlandet som holder stengt mandag. Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Vurderer å innstille kollektivtrafikk

Østfold kollektivtrafikk vurderer å innstille all kollektivtrafikk mandag.

– Endelig beslutning tas søndag ettermiddag. Skoleskyss og spesialtransport til grunnskolene vil i så fall også bli innstilt, sier Olsen.

Fylkeskommunen oppfordrer alle ansatte som kan om å jobbe hjemmefra.

Alle planlagte tannbehandlinger i den offentlige tannhelsetjenesten avlyses mandag. Klinikkene vil ha beredskap for akuttbehandlinger.

– Vi gjør dette for å redusere belastning på veinettet, og redusere risikoen for alvorlige hendelser, sier Olsen ved sentral kriseledelse i Østfold fylkeskommune.

Også i Akershus oppfordrer fylkeskommunen folk om å la bilen stå.

– Framkommelighet og sikkerheten til trafikantene er vår høyeste prioritet nå. Vi venter underkjølt regn på fylkesveiene i hele Akershus, sier Thomas Tvedt fylkesdirektør for samferdsel i Akershus fylkeskommune i en pressemelding.

– Væromslaget gir svært krevende kjøreforhold, og det er viktig at færrest mulig er på veiene.

Vurderer situasjonen i Oslo

I Oslo er det så langt ikke besluttet om skolene vil holde stengt.

– Vi følger væressituasjonen nøye. Det er jo meldt krevende værforhold i begynnelsen av neste uke og vi henter inn vurderinger både fra kollektivtransporten, fra beredskapsetaten og skolene, sier byrådsleder i Oslo Eirik Lae Solberg til NRK.

Solberg sier de følger nøye med på situasjonen, men at det er for tidlig å konkludere.

– Vi henter inn opplysninger fra beredskapsetaten i Oslo, fra de videregående skolene og kollektivtrafikken, og vil ta en beslutning om det i løpet av helgen, sier Solberg

Meteorolog: – Du må seriøst vurdere om du skal reise

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for is. Farevarselet gjelder fra lørdag klokka 15 når det kommer mildvær.

– Mildværet og regnet kommer nå mot slutten av helgen og inn i mandagen. Det ventes store trafikale utfordringer for veiene, sier meteorolog Håkon Mjelstad ved Meteorologisk institutt.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel for helgen. Foto: Meteorologene

Når det regner på veier med snø og is, kan det bli veldig glatt på veiene.

– Du må seriøst vurdere om du skal reise på mandag. Noen fylker stenger skoler fordi man ikke burde kjøre under sånne forhold, sier Mjelstad.

I noen områder kan veiene bli ufremkommelige.