Nok en kulderekord i Oslo – under 30 minusgrader

For første gang er det målt under 30 minusgrader på en offisiell værstasjon i Oslo. Rekorden ble målt på Bjørnholt i Nordmarka.

Rekorden er minus 31,1 grader. Det ble målt mellom klokken 04 og 05 natt til lørdag.

Rekorden fra 2011 på 28,8 grader ble passert før klokka 22 fredag kveld.

Det er derimot ikke målt en ny rekord i Oslo by. På Blindern var det også kaldt, men 22,4 minusgrader er ikke i nærheten av hvor kaldt det var under krigen. I januar 1942 ble det målt 26 minusgrader i Oslo by.