Med Mick Jagger og Keith Richards på messeområdet ved bredden av Nitelva vil ringen være sluttet.

– Det var det vi startet med på Norges Varemesse i 1965, sier NOVA Spektrum-sjef Gunn Helen Hagen.

Nesten 60 år er gått siden den legendariske Rolling Stones-konserten i messehallen på Sjølyst i Oslo.

Rockebandet er fortsatt i full sving. Varemessa heter NOVA Spektrum, og messe- og kongressenteret flyttet til Lillestrøm i 2002.

Plass til over 40.000

Sammen med Lillestrøm kommune lanserer de i dag Lillestrøm som vertsby for store stadionkonserter.

Arenaen ligger ti minutter med tog fra Oslo S og Oslo Lufthavn.

Dermed mener de å ha løst konsertfloken i Oslo-området.

– Her er alt lagt til rette. Vi har et stort uteareal som vi kaller Nova Open Air, som kan ta over 40 000 publikummere, sier Gunn Helen Hagen.

Inne i messehallene kan det holdes konserter i to saler med kapasitet på henholdsvis 10.000 og 3–4000 mennesker.

POSITIVE: Både NOVA Spektrum-sjef Gunn Helen Hagen og ordfører i Lillestrøm vil bruke parkeringsplassen bak dem som konsertarena. Foto: Olav Juven / NRK

Et alternativ til Oslo

Oslo har ikke hatt noen fast arena til stadionkonserter siden det var over og ut for Valle Hovin.

Bransjen savner et sted de vet er tilgjengelig når det passer med store artistenes turnéplaner.

Ifølge arrangørene gjør dette at de største stjernene velger bort Oslo.

– Etter at Valle Hovin forsvant har vi vært på jakt etter nye muligheter og nye områder, sier sjefpromotor Martin Nielsen i Live Nation.

FLERE ALTERNATIVER: Martin Nielsen i Live Nation ser på Lillestrøm som et godt supplement. Foto: Erlend Dalhaug Daae / Erlend Dalhaug Daae

Han sier at det er veldig få steder man kan ha store konserter i Norge. Med Lillestrøm vil man ha flere alternativer.

– Med denne muligheten håper jeg at vi sammen med Bjerkebanen og Voldsløkka kan være mer på tilbudssiden overfor de største artistene.

Hverken Taylor Swift eller Coldplay har Norge på sine turnéplaner for i år. Bruce Springsteen opptrer i Bergen.

Pukkverk på Grorud

Oslo kommune har på sin side utredet muligheten for å bruke det nedlagte pukkverket Huken på Grorud.

Ifølge rapporten er Huken mildt sagt utfordrende. Det største problemet er å få fraktet folk hjem innen rimelig tid.

På Lillestrøm er logistikken på plass både i forhold til publikum, artister, rigging og det konserttekniske.

– I teorien kan vi ha konsert i morgen, sier Gunn Helen Hagen.

– Men slike konserter har jo lange planleggingshorisonter. Vi har jobbet godt med bransjen og fått gode innspill fra de store promotorene og konsertarrangørene. Vi er klare når de er klare, sier hun.

God kollektivdekning

Planene har støtte fra Lillestrøm kommune.

– Dette blir veldig, veldig bra. Det vil skape aktivitet og blest om byen og kommunen, sier ordfører Kjartan Berland (H).

Ordfører i Lillestrøm, Kjartan Berland (H). Foto: Olav Juven / NRK

– Det er store arealer her og lett å komme seg til området. Det er i nærheten av Lillestrøm stasjon, landets tredje største kollektivknutepunkt, sier han.

I dag signerer kommunen og NOVA Spektrum en avtale om å utvikle Lillestrøm som konsertby.

– Dette er en viljeserklæringen fra oss om å støtte opp under lokalt næringsliv. Det er også i tråd med Lillestrøm kommunes kulturstrategi, sier Berland.

Skedsmohallen

Lillestrøm som konsertby er heller ikke noe nytt. På 80-tallet gjestet en imponerende rekke med verdensstjerner Skedsmohallen ved Åråsen.

Kiss, Metallica, Def Leppard og Frank Zappa er bare noen som av dem som opptrådte i Lillestrøm.