Foto: Jacques Boissinot / AP

Slik ble han millionær og superstjerne QUEBEC (NRK): Fire måneder etter sjokkseieren på Beitostølen reiser Johannes Høsflot Klæbo hjem fra Canada som millionær, en mann konkurrentene vil slå og som hele Norge vil ha en del av.

Anders Skjerdingstad Journalist

– Det har vært en utrolig reise. Å ha fått vært med på, og oppnådd, det som jeg har gjort i år, det klarer jeg ikke å sette ord på, sier Johannes Høsflot Klæbo.

Vårsola steker ham i nakken. I ansiktet er svetten i ferd med å størkne. Årets siste viktige kraftanstrengelse er unnagjort.

Det endte med seier i verdenscupfinalen i Quebec. Som den yngste i historien vant 20-åringen fra Trondheim en minitour.

Fredag ble han tidenes yngste sammenlagtvinner i sprintverdenscupen.

Et eventyr

Vinteren har rett og slett fortonet seg som et eventyr etter at trønderen slo igjennom med et brak på Beitostølen, der han meget overraskende vant sprinten i nasjonal åpning 20. november.

Etter den seieren fikk NRK være med ham på hotellrommet og se cupfinalen.

Han fortalte at det var fotballspiller han egentlig skulle bli. Og han fortalte om en oppvekst der han langt fra var noen vinner i skiløypa.

– Jeg er en seriøs skiløper som er opptatt av å gjøre de små tingene jeg tror gjør meg bedre. Jeg har det artig med det jeg holder på med, og det er det viktigste, men man må være seriøs med det man driver med. Det er et tøft yrke og hardt å nå opp, sa han, tilbakelent i hotellsenga.

Bedre enn Northug

Både prestasjonene i løypa på Beitostølen og intervjuet på hotellrommet vitnet om en 20-åring som allerede var moden både fysisk og mentalt.

Men hva som skulle komme de neste fire månedene, kan knapt noen ha sett for seg. Han har gått 13 renn i verdenscupen. Han har vært på seierspallen i sju av dem, altså over halvparten.

Sammenlagtseieren i minitouren var hans tredje verdenscupseier.

I VM-debuten i Lahti tok han bronse på sprinten.

Johannes Høsflot Klæbo har resultater ikke engang Petter Northug var i nærheten av på samme alder.

Med suksessen kommer også pengene. I løpet av verdenscupsesongen gikk han inn drøyt 117.000 sveitsiske franc. Det tilsvarer i overkant av en million kroner.

TRENGER STERK RYGG: Johannes Høsflot Klæbo må forberede seg på et liv i rampelyset. Det kan Niklas Dyrhaug litt om. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Millionær

I tillegg kommer bonuser fra sponsorene. Kontrakten med skileverandøren Fischer ble reforhandlet under verdenscupen på Lillehammer i desember.

Men hovedpersonen har ikke hatt så mye tid til å gjøre opp det økonomiske regnskapet ennå.

– Det har jeg ikke tenkt så mye på. Jeg kjenner jeg bare er glad at verdenscupsesongen er ferdig. Det er noen kilo som detter av skuldrene, nå kan man begynne å suge på de karamellene som har vært igjennom sesongen, sier Klæbo.

– Hva skal du bruke millionen til?

– Det får vi se på. Det har jeg ikke tenkt noe på. Jeg har bare latt min mor og far ta seg av det der, så får vi ta en runde når vi kommer hjem på hva vi skal gjøre med det.

– Du kommer hjem som superstjerne, det kan bli en annen tilværelse?

– Det kan være en annen tilværelse, det spørs litt hva du gjør det til selv, tror jeg. Men jeg kjenner jeg gleder meg til å komme hjem. Det blir godt å treffe kompiser og gjøre litt andre ting fram mot NM del 2, sier 20-åringen.

At pågangen har økt voldsomt, har han allerede fått merke. Men foreløpig er det ikke mer enn at familien kan håndtere det. Mor og far tar seg altså av det man kan kalle managerjobben, mens morfar er trener.

GJØR DET SOM NORTHUG: Johannes Høsflot Klæbo har et ekstra gir selv når beina er stive som stokker. Du trenger javascript for å se video. GJØR DET SOM NORTHUG: Johannes Høsflot Klæbo har et ekstra gir selv når beina er stive som stokker.

– Det nærmeste du kommer Petter

Johannes Høsflot Klæbo blir også boende hjemme på gutterommet på ubestemt tid.

Niklas Dyrhaug – som ble nummer tre i verdenscupfinalen etter å ha blitt spurtslått av Klæbo og Alex Harvey – synes det er vanskelig å gi det nye stjerneskuddet råd.

– Jeg er jo ikke superstjerne på det nivået der, påpeker han smilende.

Derimot har Dyrhaug en kompis som er superstjerne. Han heter Petter Northug. Og nettopp Northug er den eneste som tåler sammenligning med Klæbo, ifølge Dyrhaug, både når det gjelder det sportslige og stjernestatusen.

– Det er mange som vil ha en bit av Johannes, han er 20 år og det største talentet vi har hatt siden Petter. Det er du nærmeste du kommer Petter også som type skiløper. Johannes kan fort oppleve den samme populariteten som Petter. Men jeg tror Johannes har bra med folk rundt seg som passer på at det ikke skal bli for mye, så det tror jeg skal gå veldig bra, sier Dyrhaug.

– Ti ganger større

Gode folk rundt er også anbefalingen fra Alex Harvey, som ble feiret som en konge hjemme i Quebec denne helga.

– Og Johannes er sikkert ti ganger større i Norge enn jeg kan bli her, så forhåpentlig kan noen hjelpe ham med timeplanen så han kan fokusere på trening og hvile. Da kommer det til å gå bra, sier Harvey

Personene er altså valgt.

– Jeg skal la mamma og pappa styre det. De kjenner meg godt nok til å vite hva vi skal gå med på og – hva vi ikke skal gjøre, så jeg er ganske trygg på at dette blir bra, fastslår Johannes Høsflot Klæbo.

AVSLAPPET: Johannes Høsflot Klæbo tok livet med ro etter seieren på Beitostølen. Det gjør han fortsatt, suksessen til tross. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Den neste skikongen

Søndag kveld er det bankett i Quebec. Der er det ikke sikkert Klæbo blir kongen. Andre løpere virket mer gira på fest etter søndagens løp.

Mandag – nøyaktig fire måneder etter seieren på Beitostølen – setter han seg på flyet hjem.

Da skal det evalueres og planlegges. Ikke først og fremst hva han skal gjøre med pengene sine, hvordan han kan tjene mer penger på sin nye status eller hvordan han skal håndtere å være stjerne.

Det som skal planlegges er veien mot neste mål. OL i Pyeongchang. Der sprintløypa er som skapt for Klæbo.

Det blir også opprykk fra rekruttlaget. Sannsynlig ender han på sprintlaget, samtidig som han trener økter med allroundlaget i Trondheim.

Så skal han komme tilbake som en enda bedre skiløper til vinteren. I så fall vil millionene fortsette å renne inn. Og populariteten vil fortsette å stige.

Den neste skikongen ser ut til å være født.