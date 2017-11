Foto: Tt News Agency / Reuters

Östersund – fra kant ut til stang inn ÖSTERSUND (NRK): Glem skiskyting, strafferunder, «bom låg» og blågule helter med gevær på ryggen. Nå er det fotball som gjelder i Östersund.

– Midt i. Midt i. Treff venstre. Midt i. Og en kjempebom over!

Det er slik vi kjenner Östersund, byen i Sverige med rundt 50 000 innbyggere. Byen der verdenscupen i skiskyting alltid starter i slutten av november. Byen der skiskytterne møtes av stiv kuling på standplass. Der det alltid er ufyselige skytterforhold, kaldt og sur motvind.

Nå har vinden snudd. Byen fått en ny favorittsport.

Fotball.

«Eljest»

ALTMULIGMANN: Lasse Landin har vært med i Östersund FK siden oppstarten i 1996. Foto: Petter Moen Nilsen / NRK

Selv om vinteren har meldt sin ankomst i den svenske småbyen, er gresset på Östersund arena grønt. Med en gjennomsnittstemperatur årlig på 2,8 grader er kunstgressdekket på fotballbanen helt avgjørende for at det kan spilles fotball i byen.

Det er likevel lite som tyder på at dette er klubben som har rystet Fotball-Europa flere ganger denne høsten.

Utvendig ser stadion mer ut som et anleggsområde. I gangene går en stor schæferhund rundt fritt. Ute på treningsfeltet varmer fotballspillerne opp med noe som likner mer på ballett enn løping.

– I Sverige har vi et uttrykk som heter «eljest». Det kan bety at man er litt dum i hodet. Litt rar.

Det sier Lasse Landin, klubbens altmuligmann, til NRK. Landin vandrer rundt i gangene på klubbhuset, og forteller gladelig om den ferske, stolte historien. Han har selv sittet som styreleder, og er nå øverste leder, speaker og sekretær.

Östersunds opptur: Ekspandér faktaboks 2011: Rykket opp fra fjerdedivisjon

2012: Rykket opp fra tredjedivisjon

2015: Rykket opp fra andredivisjon

2016: Ble nummer åtte i Allsvenskan

2017: Vant den svenske cupen. Kvalifiserte seg til Europaligaen.

Landin var med på stiftelsen av klubben i 1996. De siste 23 årene har han vært med på en fantastisk reise som ble kronet med opprykk til Allsvenskan i 2016. Og cupgull i vår. Så tok Östersund seg til Europaligaen – mot alle odds.

Nå topper de gruppen sin foran stormakter som Hertha Berlin og Athletic Club.

– Det har vært så mye stort. Jeg vet ikke helt hva som er størst. Hver uke, etter hver kamp har vi sagt «dette er det beste». Vi er med på den utrolige reisen, og det gjør oss lykkelige, sier Brwa Nouri til NRK.

ÖSTERSUND-TRENER: Graham Potter. Foto: Petter Moen Nilsen / NRK

Ladekluss

For å fortelle historien om Östersunds FK må vi en tur innom Graham Potter – briten som startet med blanke ark på nivå fire i svensk fotball.

I januar 2011 ble den da umeritterte briten ansatt som ny hovedtrener. Graham Potter var nettopp ferdig med en mastergrad ved universitet i Leeds, og akkurat hadde blitt far for første gang. Han hadde ingen anelse om hva han gikk til.

– Vi hadde muligheten til å starte fra bunnen og skape en identitet. I Östersund har vi andre rammer enn andre. Vi har lite å tilby både finansielt og med tanke på lokasjon. Da må vi jobbe med guttene på en kreativ måte. Vi må tilby noe annerledes, og være kreative på og utenfor banen.

Potter samlet sammen spillere som var kontraktsløse og uønsket i andre klubber. Spillere med urent rulleblad og brokete historie.

Kort oppsummert: Eljest.

Annerledes eller spesiell. Ikke som alle andre. definisjon på eljest / Wiktionary

FOTBALL-BALLETT: Östersunds FK-spillerne fremfører Svanesjøen. I salen satt 1500 mennesker og så på. Reporter: Hans Henrik Løken Du trenger javascript for å se video. FOTBALL-BALLETT: Östersunds FK-spillerne fremfører Svanesjøen. I salen satt 1500 mennesker og så på. Reporter: Hans Henrik Løken

Der andre spillere i Europaligaen nyter en luksuriøs hverdag med lønninger i millionklassen drar Östersunds fotballhelter på ballettoppvisning – som aktører! I 2015 «feiret» Östersund-spillerne opprykket til Allsvenskan med å fremføre balletten «Svanesjøen» foran 1500 tilskuere.

– Meningen er å komme litt utenfor komfortsonen. Hvis du klarer å vise deg på en ballettscene, kanskje du ikke har samme spenning foran 30–40 tusen tilskuere, sier Nouri.

Det er et av flere kulturtiltak klubben har fremført utenfor gressmatta. Forrige fredag, under en uke før kampen mot Zorja Lugansk, sto både spillere, støtteapparat og hovedtrener Potter på scenen i Östersund sentrum for å fremføre en selvlaget rap, joik og dikt.

KAPTEIN: Brwa Nouri nyter stor respekt som kaptein i ÖFK. Han er en av mange spillere som har en litt brokete bakgrunn, men har fått en ny vår i Nord-Sverige. Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS

Kulturprosjektet har pågått i fem år, og har ifølge treneren hatt en svært god påvirkning på laget. Spillere som tidligere har blitt oversett, vært ute i kulden eller slitt med lite spilletid blir sett både på og utenfor banen.

– Det bringer laget sammen, det bygger lag. Spillerne forstår hverandre på en helt annen måte. De blir kjent med ukomfortable situasjoner, og gjør ting du ikke har gjort før. Du utvikler personene – og fotballen, sier Potter.

Tom Petterson utgjør en tredel av trebackslinja i Östersunds FK. Det verste han visste da han gikk på skolen var å fremføre ting. Sist fredag sto han på scenen i Östersund og rappet:

En tropp full av spillere fra hittegodsaavdelingen, passet ikke inn noe sted, men kanskje var det meningen. Tom Petterson, Östersunds FK

Kort oppsummert: Eljest.

VIDEO: Utstyret blåser av skiskytterne i Östersund. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Utstyret blåser av skiskytterne i Östersund.

Kraftig vind og kneskjelv

«Nå blåser det noe helt enormt, se på det her. Her fyker utstyret av gårde!»

Darja Domratsjeva ligger klar på skive 1, og forsøker å se blinken i sikte mens snøen pisker henne i ansiktet. Ann Kristin Flatland legger seg ned på skiven ved siden av, men kvinnenes jaktstart i Östersund må til slutt avbrytes.

Det er bare tre år siden. Da hadde Östersund akkurat avsluttet sesongen i Superettan (nivå to), og Graham Potter forberedte guttene på en ny sesong på i den svenske fotballbakgården.

For å treffe blink fant Potter ut hva som måtte gjøres. Han skjønte at penger ikke er alt, og fikk guttene til å ro i samme retning. De har klart å skape et helt unikt miljø.

– Vi prøver å utvikle mennesker. Dette er et godt eksempel på at det ikke er penger som gjelder. Det gjelder å ha et lag, en gruppe som jobber sammen. Det er den store forskjellen på oss og de andre. De andre har fantastiske spillere, men de jobber ikke sammen som et lag, sier Potter.

Treneren fra det lille tettstedet Solihull i England har på kort tid fått spillere med bakgrunn fra 18 nasjonaliteter, som Nigeria, Gambia, Komorene, Ghana og Irak, til å dra sammen som ett lag.

Brwa Nouri oppsummerer på eljest-vis:

– Det er mye fint krydder som har gjort det til en god salat. Det er ikke bare en enkelt ingrediens.

Det er ikke bare laget som er annerledes. Östersundfansen, som går under navnet Falkarna har tre punkter de jobber for. Alltid å hylle laget, aldri håne motstanderne. Alltid synge og støtte laget, uansett resultat. Åpenhet, fellesskap og respekt for alle, også motstandernes supportere. Foto: ROBERT HENRIKSSON / AFP

Fem rett ned

I alle år har det handlet om skiskyting i Östersund. Nå har Brwa Nouri, Graham Potter og resten av Östersunds FK skapt ubalanse i vinterbyen.

De fyller opp kulturhuset for å vise sine dansetrinn. De trekker 6000 på stadion i hver kamp. De elskes av lokalbefolkningen.

FULLT HUS: Journalist Andreas Olsen er imponert over oppslutningen fotballaget i byen har fått. Foto: Petter Moen Nilsen / NRK

I juli var 8000 på skiskytterstadion for å se Östersunds FK på storskjerm. Svenskene hadde 2–0 å gå på fra første kamp, og klarte 1–1 i heksegryta mot seiersvante tyrkere i Istanbul. Dermed var stormakten ute, mens lille Östersund tok seg videre.

Journalist i Östersundsposten, Andreas Olsen, var på plass i Istanbul, men fikk først gåsehud da han så bildene fra hjembyen.

– Det var 8000 samlet foran en storskjerm for å se Östersund ta seg videre. Det sier litt om hvordan det har blitt. Det var en skikkelig gåsehud-opplevelse; fotballen har fått folk til å komme sammen og bry seg. Det er et heftig bevis på hvor stor denne prestasjonen er.

For det handler ikke nødvendigvis om fotball. Det handler ikke om hvor fort du løper, hvor mye du tjener og hvor mye du har vunnet.

I Östersunds FK handler det om menneskene. Og om eljest.