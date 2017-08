Svenskene tror knapt på egen skrell: – Hva er det som skjer?

26 mil øst for Trondheim ligger nemlig Östersund, en by som for sportsinteresserte er mest kjent for skiskyting.

I alle fall ikke fotball.

Det er heller ikke så rart siden den ferske eliteklubben spilte på nivå tre i Sverige så sent som i 2012.

Fem år og tre opprykk senere skal det spilles europaliga foran drøyt 8000 tilskuere på Jämtkraft Arena.

IMPONERER: Her har Brwa Nouri nettopp satt inn 1-1 fra straffemerket i Istanbul. Foto: Lefteris Pitarakis / AP

– Det er klart at det er litt sjokkartet, men samtidig har de vist at de har et spill de virkelig stoler på. Det er veldig balltrygt, der de beholder ballen i laget. De spiller en vakker, effektiv fotball. Det er ikke bare «tiki-taka», men det leder til noe også, sier SVTs ekspert Daniel Nannskog til NRK.

– «Jækla» heftig

Det er nemlig ikke bare Europa-billetten i seg selv som imponerer, men måten det skjedde på.

Svenskene har vært gjennom en kvalifisering som ligner en tøff europaligagruppe: Galatasaray, Fola Esch og PAOK er alle utslått på overbevisende vis.

Nannskog trekker særlig frem kampen i Istanbul, hvor Östersund måtte forsvare en 2-0-ledelse fra hjemmekampen.

Svenskene frustrerte tyrkerne i deres egen heksegryte og reiste hjem med 1-1.

– De bygger opp spill bakfra og prøver å spille seg ut av alle situasjoner. Det synes jeg er «jækla» heftig. Det gjorde de også mot Galatasaray, som måtte jage ball. Det er det ikke ofte vi ser fra svenske lag eller norske lag, for den saks skyld, sier Nannskog.

– Hva er det som skjer?

TIDLIGERE STORSCORER: SVT-ekspert Daniel Nannskog. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Samtidig holder Östersund i skrivende stund en 8.-plass i Allsvenskan, noe som først og fremst skyldes en for tynn tropp, tror Nannskog.

Noe av nøkkelen for suksesstrener Graham Potter har vært å plukke opp spillere som enten ikke har vært etablerte eller som har gått under radaren til konkurrentene.

– Det er kanskje det mest spennende for nordisk fotball: at man kan lykkes med kontinuitet og et velorganisert lag. Östersund har hatt kjempegod scouting og funnet spillere som ikke har vært etablerte. Hvis du jobber hardt, organiserer laget og har en tydelig spillidé, går det alltid an å skape resultater, sier Norges landslagssjef Lars Lagerbäck til NRK.

Östersunds gjentatte overraskelser har nå fått svenske kommentatorerer til nærmest å miste munn og mæle.

Expressens Noa Bachner sammenligner Östersund spøkefullt med en «Disney-gjeng» før han spør: – Hva er det som skjer?

Nannskog trekker frem tre ting: Trener Graham Potter, spillerlogistikk og filosofi.

– De har funnet de små juvelene som ikke storklubbene har tatt ordentlig vare på. Så har man gitt dem full tillit og fått maksimalt ut av spillerne. Spillestilen har vi heller ikke sett ordentlig i Sverige, særlig ikke når vi har vært utenlands, sier Nannskog.

Saman Ghoddos er én av de uslepne diamantene som har slått til i Östersund. Ghoddos var kontraktsløs så sent som i 2013, ifølge Aftonbladet, men spilte seg opp gjennom Trelleborg, Syrianska og nå Europa-klare Östersund. Han scoret begge målene i 2-0-seieren over PAOK.