– Dette er den sterkeste innsatsen i fotballhistorien av et svensk lag mot slik motstand, sier Østersunds fotballformann Daniel Kindbergs ifølge Aftonbladet.

Østersund stod med seks poeng og full pott før kveldens oppgjør mot Athletic Bilbao.

Svenskene gikk mot nok en sjokk-seier, men bare ett minutt før slutt utlignet spanjolene til 2-2.

– Jeg er stolt over guttenes innsats. Men jeg synes også synd på dem, fordi jeg synes vi fortjente tre poeng, sier Østersund-trener Graham Potter til Canal 9.

Likevel leder klubben gruppa med sju poeng på tre kamper.

– Skuffet

Men etter å ha tapt to poeng i sluttminuttene var Østersunds lagkaptein misfornøyd.

– Jeg er skuffet over bare ett poeng. Vi visste at det kom til å bli tøft. Men når vi leder 2-1 på slutten, håper vi å vinne. Vi må være fornøyd med prestasjonen, men skuffet over resultatet, sier Østersunds lagkaptein Curtis Edward til Canal 9.

Athletic Bilbao tok ledelsen ved Aritz Aduriz. Men sensasjonslaget fra skiskytterhovedstaden slo nok en gang tilbake.

Alhaji Gero var våkent framme på en retur fra keeper og utlignet til ellevill jubel på lille Jämtkraft Arena som tar rundt 8500 tilskuere.

Har klatret

Østersund er mest kjent for å arrangere verdenscuprenn i skiskyting. I tillegg tapte de kampen mot Lillehammer om å få arrangere OL i 1994. Det svidde lenge, men ikke nå lenger.

Det tapet er glemt, og nå er det fotballgutta som er byens stolthet.

Så sent som i 2013 var klubben på nivå tre i det svenske ligasystemet. Fjorårssesongen var klubbens første i den øverste divisjonen, og laget kom inn i Europaligaen gjennom seier i cupen.

ELLEVILT: Lagkaptein Curtis Edwards hamret inn 2-1-scoringen hjemme på Jämkraft Arena. Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS

Vi gir 100 prosent

Østersunds lagkaptein Curtis Edwards brente to store sjanser i første omgang, men etter pause fikk han sin revansje.

Etter 64 minutter sendte kapteinen laget i føringen med en fulltreffer fra 16 meter.

– Jeg er faktisk skuffet fordi jeg kunne scoret både to og tre mål. Men nå må vi se fremover, sier Curtis.

For da klubben så ut til å gå mot sin tredje strake seier i Europa, utlignet spanjolene ett minutt før slutt ved Inaki Williams.

– Bilbao er et godt lag som spiller store kamper hver helg. Vi gir 100 prosent hver gang. Gutta jobber ekstremt hardt for hverandre. Det vises ute på banen, sier Curtis Edwards videre.

Østersund leder gruppen med sju poeng på tre kamper.

– Nå kan vi ikke bare være fornøyd med sju poeng. Vi må videre og forhåpentligvis ta sju poeng til. Vi må fortsette å trykke på, sier Curtis Edwards til Canal 9.