SKIHOPPER: Bernt Rognstad ble hentet til USA for å hoppe på ski, men endte opp med å sparke for skolens amerikanske fotballag. Foto: Northern Michigan University

Han skulle bli Norges nye NFL-helt Alt var klart for at Bernt Rognstad skulle bli den neste norske stjernekickeren i NFL, men et halvt sekund endret historien.

– Det var ingen i NFL på den tiden som kunne toppe styrken i høyrebeinet hans. Det eneste han manglet var erfaring.

Ordene tilhører tidligere NFL-trener Steve Mariucci – og han prater om en nordmann svært få her hjemme har hørt om. En nordmann som var spådd en kometkarriere innen amerikanernes favorittidrett, men en tragisk desemberdag i 1976 skulle endre alt.

Skihoppere med krutt i beina

Jan Stenerud er trolig den mest kjente nordmannen i USA. Den nå 74 år gamle Fetsund-mannen ble rekruttert til statene som skihopper, men endte med å spille i den amerikanske fotballigaen NFL i en årrekke. Frem til nylig var han den eneste rene kickeren i ligaens «Hall of Fame». Draktnummeret hans er fredet i Kansas City Chiefs, og i Fetsund har han fått en egen vei oppkalt etter seg.

Steneruds suksess i NFL ga de amerikanske speiderne blod på tann, og i 1976 var en ny nordmann på vei inn i NFL-sirkuset: Bernt Rognstad.

Rognstad var i likhet med Stenerud en respektert skihopper og kombinertløper på Romerike. Han spilte i tillegg fotball for Eidsvold Turn i 3. divisjon, men det var skihoppingen som skulle resultere i en flybillett over Atlanterhavet. Sammen med han var blant annet Ola Kokslien, bedre kjent som faren til kombinertløper Mikko Kokslien.

Bernt Rognstad Ekspandér faktaboks Fra Fenstad, Akershus

Skihopper, kombinertløper, fotballspiller, og amerikansk fotballspiller

All-American som kombinertløper for Northern Michigan University, og var topp 5 i USA fra 1973 til 1975

Spilte tre sesonger som kicker (1973, 1975, 1976) for NMU

På plass i USA, med idrettsstipend fra Northern Michigan University, var det likevel ikke vintersporten som skulle blir Bernts nisje.

Sola skinner over gressbanen i Marquette. Et titalls svette amerikanske fotballspillere er i ferd med å avslutte sin treningsøkt, og i hjørnet av banen har skolens hopplag fått et par kvadratmeter til å trene på. Bernt Rognstad, Ola Kokslien, og et par andre driver og leker seg med en fotball. Fenstad-gutten tenker ikke noe særlig over det når han for moro skyld dundrer ballen så hardt han klarer mellom målstengene på den amerikanske fotballbanen.

– Hei, du! Hva heter du?

– Elvis, svarer nordmannen ironisk, som ikke helt har skjønt hvem det er som har lyst til å prate med han.

– Du har ikke lyst til å prøve med den her?

Trenerne til Northern Michigan Wildcats har tilfeldigvis fulgt med på hoppernes fotballek, og vil ha Bernt til å sparke med en amerikansk fotball i stedet.

Ballen blir plassert på midten av banen, rundt 45 meter unna målstengene. Nordmannen klinker til – og har null problemer med å lirke den uvante ovale ballen mellom stengene med høyrebeinet. Så da gjør han det like så godt med venstrebeinet også. Vips, så er Bernt Rognstad en del av fotballaget.

Det var den norske nettsiden AmFotball.com som først gravde frem den litt spesielle historien om hvordan en kombinertløper fra Fenstad endte opp som collegefotball-kicker for NMU.

Der bemerket han seg stadig med lange avspark og field goals. Fenstad-gutten spilte tre sesonger med 2. divisjon-laget, og var med på å vinne det nasjonale mesterskapet i 1975 – en prestasjon skolen aldri har klart å gjenta.

FRA FENSTAD TIL FOOTBALL: En norsk kombinertløper fra Fenstad i Akershus endte opp som college-kicker i USA. Foto: Mattis Holt

Og det var ikke bare på fotballbanen at nordmannen fant lykken i USA. Som 23-åring forlovet han seg med medstudenten Paula Constantini. Hun husker fortsatt den langhårede nordmannen godt.

– Han var en veldig glad person, han smilte hele tiden. Han var smart, og godt likt av alle, sier Paula.

Signerte for Atlanta Falcons

Etter triumfsesongen i 1975 fikk hele landet øynene opp for den norske sensasjonen fra Northern Michigan, og på våren året etter kunne 23-åringen signere navnet sitt på en kontrakt med selveste Atlanta Falcons.

SIGNERT: En Atlanta-avis kunne i 1975 melde om at norske Bernt Rognstad var klar for klubben.

Alt så ut til at Norge hadde fått sin andre kicker i NFL, og at Rognstad skulle kjempe med Jan Stenerud om spalteplass i avisene her hjemme. Slik gikk det derimot ikke.

En gammel regel om at NFL-spillere måtte ha fullført utdanningen sto i veien, og Rognstad ble sendt tilbake til Northern Michigan.

– De signerte han som en «free agent», men NFLs kommisjonær annullerte kontrakten fordi han hadde et år igjen på universitetet. Så han kom tilbake og sparket for oss, har treneren Gil Krueger sagt til Detroit Free Press.

SJARMERENDE: Bernt Rognstad var veldig godt likt på skolen i USA. Foto: Northern Michigan University

1976-sesongen ble ikke en like stor suksess som sesongen i forveien. Med stjerne-quarterback Steve Mariucci i spissen så det igjen lenge lovende ut for Wildcats, men ferden mot en ny mesterskapstittel stoppet brått med et overtidstap mot Akron i semifinalen.

Nevnte Mariucci hadde en fantastisk karriere etter tiden som medspiller med Bernt Rognstad i Marquette, men først og fremst som trener. «Mooch» har senere trent både San Francisco 49ers og Detroit Lions i NFL, og er i dag ekspert for kanalen NFL Network.

61-åringen kjente både Bernt og forloveden Paula Constantini godt.

– Jeg vokste opp med Mariucci-familien i Iron Mountain, og Steve og søsknene var som brødrene og søstrene jeg aldri fikk. Det var faktisk Steve som introduserte meg for Bernt, sier Paula.

– Han var en flott lagkamerat. Det var ikke alle som ble kjent med han, men de som gjorde det syntes han var en fantastisk fyr, sier Steve Mariucci til NRK.

MERITTERT TRENER: Steve Mariucci gikk fra å være stjerna på Northern Michigan, til å trene store lag som Detroit Lions og San Francisco 49ers. Foto: Carlos Osorio / AP

En brå slutt

Selv om 1976-sesongen ikke gikk som laget håpet, så var det ingen grunn til å henge med hodet. Hele laget dro på den lokale baren «The North End» etter tapet, for å feire det som faktisk var nok en imponerende sesong for Northern Michigan Wildcats. Det skulle bli en skjebnesvanger bytur for Bernt Rognstad.

Klokken to på natten bestemmer 24-åringen seg for å ta turen hjemover. Det eneste som er mellom baren og studentboligen hans er en vei. Lagkameratene bak han roper til Bernt, men det er for sent. Bilen klarer ikke stoppe på det glatte underlaget. Bernt Rognstad dør på sykehuset fem timer senere.

Steve Mariucci våkner av at telefonen ringer, og det er en gråtende Paula i den andre enden.

– Bernt har blitt påkjørt. Han er på sykehuset.

– Skal jeg dra ned dit?

– Det er ikke noe du kan gjøre.

Mariucci blir liggende et par minutter å stirre i taket, og spør seg selv hva Paula egentlig mente med det. «Ikke noe jeg kan gjøre?». Det tar ikke lang tid før han kaster seg i bilen, og skynder seg til sykehuset.

Lyden av respiratoren ljomer i de lange gangene på Marquette General North Hospital. Paula Constantini går hvileløst frem og tilbake utenfor rommet der forloveden hennes ligger, og Mariucci gjør alt han kan for å trøste henne.

Det har gått 41 år, men minnet er fortsatt brent inn i hukommelsen til Mariucci. 61-åringen får tårer i øynene når han husker tilbake på den tragiske desembernatten.

– Det virket som hele skolen var på sykehuset. Spillere, medstudenter, venner, alle var der. Bernt var på intensiven, men jeg pratet med legene og fikk lov til å gå inn til han ... Det er fortsatt vondt, sier han.

Bernt og forloveden Paula hadde planlagt å dra hjem til Norge på juleferie bare noen få dager senere.

– Det var en veldig trist stemning på skolen, men alle var der for meg. Det var en kronerulling for at jeg skulle få dra til Norge for begravelsen hans, sier hun.

Bar kista med brukket håndledd

Og hun endte opp med å dra. Sammen med henne var Steve Mariucci.

– Jeg bestemte meg for å bli med Paula for å støtte henne, og jeg følte meg ansvarlig som lagkaptein. Jeg hadde egentlig brukket håndleddet, men jeg var med og bar kista uansett. Jeg ville gjøre det for han, sier Mariucci.

– Når vi kom hjem igjen hadde skolen en markering for Bernt. Det var tusenvis til stede. Han gjorde et stort inntrykk på alle oss på NMU.

Drømmen om en ny norsk stjerne i NFL døde med Bernt Rognstad, og det tok 37 år før den neste norske kickeren skulle få prøve seg på den amerikanske fotballscenen. Håvard Ruglands forsøk på å bli signert av Detroit Lions lyktes derimot ikke i 2013. Før denne sesongen kjempet halvt norske Alek Torgersen om å få en kontrakt med nettopp Atlanta Falcons, men endte opp med å signere for Washington Redskins i stedet.

For Rognstad var aldri kontrakten et problem, men den talentfulle nordmannen fikk likevel aldri sparket en ball i NFL.

– Jeg tror han kunne nådd langt som kicker. Han var veldig atletisk, og trente hele tiden for å bli bedre, sier Paula.

– Vi trente sammen sommeren før 1976-sesongen, og han var en utrolig talentfull kicker. Han var sterk, rask og tøff, og kunne antageligvis spilt runningback også, sier Mariucci.

Når NFL-sesongen denne uken sparkes i gang i USA har det gått 41 år siden den norske kickeren var på vei inn i ligaen, men kanskje vil en ny norsk spiller endelig ta steget inn i ligaen igjen til våren. 23 år gamle Kåre Vedvik fra Stavanger gjør nemlig store ting for collegelaget Marshall Thundering Herd om dagen, og har en drøm om å spille i NFL.

FORTSATT VENNER: Steve Mariucci (t.v.) og Paula Constantini har fortsatt god kontakt, og prater ofte om deres avdøde norske venn. Foto: Privat/Facebook

Knyttet til Norge

Det har gått lang tid siden den desembernatten i 1976, men Paula Constantini forteller om en livslang tilknytning til Norge etter forholdet til Bernt.

– Jeg holdt kontakten med Rognstad-familien i lang, lang tid. Foreldrene hans kom også over til USA for å besøke oss. De fikk faktisk nøkkelen til byen av borgermesteren i Iron Mountain. Sønnen deres var veldig godt likt her, mimrer hun.

– Livet er merkelig av og til. Sønnen min fant seg en norsk jente, og var sammen med henne i fem år. Jeg var veldig tilknyttet til henne, men de endte dessverre opp med å skille lag. Det er en liten verden vi lever i.

Den 65 år gamle kvinnen bor fortsatt i hjembyen Iron Mountain. Hun har to barn, er skilt, og lever med stadium fire brystkreft.

– Jeg tenker ofte på hvordan livet mitt kunne vært om Bernt ikke hadde dødd. Han var spesiell, sier hun.