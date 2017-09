Nordmann utnevnt til kaptein for collegelag i USA: – Det er en stor ære

Å være kicker for et amerikansk fotballag er en utakknemlig oppgave. Hver eneste gang du går ut på banen er det forventet at du gjør jobben din med millimeterpresisjon. Den minste lille detalj kan være forskjellen mellom himmel og helvete. Helt eller syndebukk.

Men for norske Kåre Vedvik er ikke presset noe problem.

– Jeg føler jeg har et veldig kaldt hode. Det er forskjellig fra person til person, men jeg klarer meg helt fint, sier Stavanger-gutten.

Kaptein i sitt fjerde år

22-åringen dro på utveksling til USA på videregående, og hadde lyst til å prøve seg på et amerikansk fotballag. I utgangspunktet ville han være wide receiver, men trenerne ble imponert over skuddbeinet til nordmannen.

TRIVES I GRØNT: Vedvik har spilt hele college-karrieren for Marshall, og har nå blitt utnevnt som kaptein for laget. Foto: Privat

– De sa at jeg talentfull nok til å spille college-fotball. Da fikk jeg motivasjon, sier Vedvik.

Med hard jobbing på High School endte han opp med et stipendtilbud fra Marshall University. Der går han nå inn i sin femte sesong som kicker og punter, og foran årets sesong ble han også utnevnt som en av tre kapteiner for laget.

– Det er ganske mye respekt i det, så jeg er takknemlig for den rollen. Før hver kamp holder kapteinene tale for hele laget, så det er helt klart en ære, sier han.

College Football Ekspandér faktaboks Sesongen varer fra august til januar, og fire lag blir valgt ut av en jury til å spille i sluttspillet.

En gjennomsnittlig college-stadion tar gjerne i overkant av 50.000 tilskuere

ESPN eier store deler av TV-rettighetene til å collegefotball, og rettighetene er verdsatt til rundt 5,7 milliarder dollar.

Vil bli best i landet

Vedvik er først og fremst en punter, men har også fått sjansen til å sparke field goals for laget. Ifølge han selv vil han være best i landet på begge deler.

– Jeg har alltid skyhøye forventninger til meg selv. Jeg vil ha lengst mulig gjennomsnitt på punts, og jeg vil score alle poengene jeg kan som kicker, sier han.

Til våren er drømmen å bli plukket opp av et NFL-lag.

– Drømmen er jo NFL, helt klart. Det er hovedgrunnen til at jeg gjør dette. Nå spiller jeg 1. divisjon-fotball på college, og jeg vet at hvis jeg klarer å prestere på nivået jeg vet jeg kan, bør jeg få en sjanse for et NFL-lag. Da er alt opp til meg.

Marshall Thundering Herds Ekspandér faktaboks Spilte sin første sesong i 1895.

Spiller i FCS Division I.

Har vunnet det nasjonale mesterskapet to ganger (1992 og 1996).

Spiller sine kamper på Joan C. Edwards Stadium, stort sett foran fullsatte tribuner med over 38.000 fans.

– Det er ganske sterkt

Marshall University har en tragisk historie. I november 1970 var Marshalls lag tilbake fra en kamp North Carolina, når flyet fikk problemer, og styrtet utenfor Ceredo i West Virginia. Alle 75 ombord omkom.

– Bare det å være her, og i byen der alt dette har skjedd, og møte mennesker og fans som har opplevd alt dette, det betyr veldig mye. Vi møter folk med familie som har blitt direkte rammet av flyulykken, og det er ganske sterkt, sier Vedvik.

TRAGISK ULYKKE: Alle Marshalls spillere døde i en flyulykke i 1970. Foto: Hg / AP

Den rørende historien om hvordan trener Jack Lengyel bygde opp laget igjen, utelukkende bestående av førsteårsspillere, har blitt filmatisert med Matthew McConaughey i hovedrollen.

Det unge laget røk på smell etter smell, og spesielt 6-66-tapet mot Miami (Ohio) i 1971 er brent inn hukommelsen til Marshall-fans. Laget spiller i kveld sesongens første kamp, mot nettopp Miami.

– Det er rivalene våre, så det blir litt av en kamp.