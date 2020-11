Wenger til NRK om Haaland: – Det ser så enkelt ut for ham

– Det som slår meg er at det ser så enkelt ut for ham å score mål. Det har noe med hvor raskt han oppfatter situasjoner og timingen i løpene hans, sier Arsène Wenger i et eksklusivt intervju med NRK.

I onsdagens mesterligaoppgjør mot Club Brugge noterte 20-åringen seg for to nye scoringer. Med det ble han historisk. Han er nå den spilleren som har nådd 15 mål på færrest kamper i mesterligaen. Totalt har han 16 mål på tolv kamper.

Det skjedde bare dager etter at han fikk prisen som «årets gullgutt» i Europa og scoret fire mål i lørdagens ligakamp mot Hertha Berlin.

Og selv om Haaland så vidt har rukket å fylle 20 år, blir han allerede sett på som en av de beste spissene i verden.

– Hodespillet kan bli bedre

Wenger regnes som en av de beste trenerne gjennom tidene, og han har både trent og møtt noen av de beste spissene i verden de siste 30 årene.

STORFORM: Erling Braut Haaland scorer på bestilling om dagen. Foto: Leon Kuegeler / AFP

Han forteller at Haaland minner ham om mange av de andre store målscorerne han har sett.

– Han er veldig direkte og effektiv. I tillegg har han en egenskap som kjennetegner gode målscorere. Det er at han sjeldent bommer på mål og at han er ekstremt besluttsom.

Men selv om Wenger mener at Haaland allerede presterer på et veldig høyt nivå, ser han åpenbare ting han kan forbedre.

– Han kan bli enda smidigere og hodespillet hans kan bli bedre. Akkurat nå scorer han ikke mange mål med hodet, og for en høy spiller som Haaland, burde det være rom for forbedring der, sier Wenger.

HENRY: Arsène Wenger har trent flere av verdens beste spisser de siste 30 årene. Her representert ved kanskje den beste av de alle, Thierry Henry. Foto: ADRIAN DENNIS / Afp

Råder Haaland til å bli

Etter å ha mottatt prisen som «årets gullgutt», har det blitt naturlig å sammenlikne Haaland med andre store spillere som har fått samme pris de siste årene.

En av dem er Kylian Mbappé, som fikk prisen i 2017.

– De er forskjellige spillertyper, men det de har til felles er den raske forståelsen av spillet. Mbappé har et lite forsprang fordi han allerede er verdensmester, og han har vunnet flere titler i Frankrike. Når det er sagt, er det enklere å bli verdensmester med Frankrike enn med Norge, sier Wenger og humrer lett.

Den franske trenerlegenden var kjent for å utvikle unge spillere til store stjerner. Wenger tror Haaland gjør lurt i å fortsette å utvikle seg i Tyskland fremover.

– På det stadiet i karrieren han er nå, så er det viktig å ta steg for steg. Personlig ville jeg gitt ham to år til i Dortmund. Han har en god trener og spiller på et godt lag nå og trenger ikke å stresse med noe, sier Wenger.