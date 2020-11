Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Erling Braut Haaland (20) er i storform om dagen, og i kveld skulle han forsøke å følge opp sine fire mål fra helgens kamp mot Hertha Berlin. Denne gangen var det belgiske Club Brugge som fikk kjenne på nordmannens vrede.

To scoringer av Haaland og én scoring av Jadon Sancho sikret en komfortabel Dortmund-seier.

– Vi er heldige

Haalands scoringer sørget for at han ble historisk. Han er nå den spilleren som har nådd 15 mål på færrest kamper i mesterligaen. Totalt har han 16 mål på 12 kamper.

– Hadde han vært like glad i belgiske vafler som han er i scoringer, hadde han vært kraftig overvektig, spøkte kommentator Roar Stokke.

– Vi er heldige som får være vitne til dette, sa ekspertkommentator Lars Tjernås.

Les også: Så mye bedre har Haaland blitt denne sesongen

Jan Åge Fjørtoft minnet om at dette er helt unikt.

– Nå sitter vi bare å registrerer scoringene. Men hadde dette vært for ett, to eller tre år siden, hadde vi sittet her og kastet peanøtter på hverandre, sa Fjørtoft i Viasports studio etter kampen.

Også hans lagkamerat Jadon Sancho ga ros for hans prestasjoner den siste tiden.

– Jeg er bare glad for å spille sammen med ham. Han bidrar for laget og jeg er veldig glad på hans vegne. Han jobber veldig hardt, sier Sancho.

Kveldens motstander var også raus da Haaland var et tema.

– Dortmund er et av de beste lagene i Europa, og i Haaland har de en spiller som kan score i blinde, sa Club Brugge-spiller Hans Vanaken.

Haaland var påskrudd, og det tok ikke mer enn ett minutt før han var nære å sette kveldens første mål.

Men neste sjanse misbrukte han ikke. Han fikk en fin stikker fra Jadon Sancho. Haaland satte ballen i nettet, via stolpen. Han er dermed spilleren som har brukt færrest kamper på å score 15 mål i mesterligaen. Dette har han gjort på kun 12 kamper.

Dagens scoringer betyr også at han er fire mål unna å tangere Ole Gunnar Solskjær som mestscorende nordmann i mesterligaen.

Målsnik-scoring fra Haaland

Det ble med den ene scoringen for Haaland i første omgang, men det var ingen tvil om at han var påskrudd, og nordmannen jaktet alle baller med høy intensitet.

Men først omgangs flotteste scoring kom på frispark helt på tampen av omgangen. Jadon Sancho skrudde ballen perfekt i mål fra rundt 20 meters avstand.

Men Haaland var ikke ferdigscoret. Etter noe klabb og babb på utsiden av sekstenmeteren, fikk Haaland ballen helt alene med keeper etter at ballen ble tuppet av en motspiller. Han banket ballen i mål, og satte dermed sitt andre for kvelden.

Ti minutter før slutt fikk nordmannen hvile, og endte dermed med to scoringer i kveld.

Dagens resultat betyr at Dortmund fortsatt topper gruppen. De står med ni poeng på fire kamper.