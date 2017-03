Weng om VM-dominansen: – Det er litt mye

Fem av fem gullmedaljer har gått til norske langrennskvinner så langt i VM - og seierene har i tillegg vært helt suverene.

– Jeg hadde egentlig ikke trodd at det skulle bli sånn, sier landslagstrener Roar Hjelmeset.

Den totale norske dominansen ble demonstrert til de grader på kvinnestafetten torsdag:

Norge vant med over ett minutt. En uhyre sterk maktdemonstrasjon, selv for medaljevante norske løpere. Nesten som for å understreke det ytterligere, var denne gullmedaljen også Norges langrennsgull nummer 100 gjennom tidene.

Finnene vil nærme seg

Bjørgen fikk med seg det norske flagget da hun gikk inn på oppløpet før mål. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Heidi Weng innrømmer at hun er litt overrasket.

– Det er litt mye. Men når noen er i kjempekanonform, så blir det sånn. Dessuten tror jeg Finland og Sverige gikk og lurte litt på hverandre, sier hun.

Norge har vunnet de fire siste VM-stafettene for kvinner, men aldri med så stor seiersmargin som i dag.

– Vi har et kjempesterkt lag, og i dag var det til og med flere som var hjemme som kunne ha gått. Men ja, det er kanskje litt for mye, sier Weng om at Norge har vunnet alt på kvinnesiden i VM.

Finske Laura Mononen kan ikke annet enn å trekke på smilebåndet når hun får spørsmål om den norske dominansen. Finland ble nummer tre på stafetten, like bak Sverige.

– Åh, de norske jentene er bare så sterke. De har et så sterkt lag, og de var klart best i dag. Men jeg håper vi kan være mye nærmere i OL, sier hun.

Norge har aldri greid å ta alle gullene i et VM på kvinnesiden tidligere, men det meste ligger til rette for at det kan skje nå. På lørdagens tremil er selvsagt Marit Bjørgen storfavoritt.

Ønsker mer konkurranse

Hjelmeset medgir at han gjerne skulle hatt litt mer konkurranse.

– Ja, selvfølgelig hadde det vært et ønske. Det er bra med spenning, men det blir jo mer nervepirrende for oss også da, sier han.

– Vi er i grunn så fornøyde nå at vi nesten bare kan pakke sammen og dra, sier han spøkefullt.

Hjelmeset har grunn til å være stolt. Bjørgen vant 10-kilometeren med hele 41 sekunder, bare dager etter at hun parkerte finske Krista Parmäkoski opp den siste bakken på 15-kilometeren med skibytte. Maiken Caspersen Falla var et hav foran konkurrentene da hun gikk først i mål på sprinten, og det samme var tilfellet da Falla og Weng vant lagsprinten.

Slik så det ut da Heidi Weng tok imot Falla etter gulløpet på lagsprinten. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hjelmeset tar det på ingen måte for gitt.

– Senest under Tour de Ski fikk vi kjenne på at det er andre som kan gå fort, minner han om.

Bjørgen har følgende forklaring på VM-dominansen:

– Grunnen er at vi pusher hverandre. På hver eneste treningsøkt får vi beskjed om hvordan vi ligger an blant verdens beste.

