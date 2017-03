Weng fikk pustebesvær og trodde hun svimte av: – Kjempeubehagelig

– Jeg trodde jeg skulle svime av. Jeg fikk ikke puste, sier Heidi Weng.

TV-bildene avslørte ingenting av det som egentlig foregikk da Weng kjempet intenst mot Marit Bjørgen på tampen av tremila.

Weng forteller at hun fikk pustebesvær og følte at det svartnet for henne.

– Jeg måtte konsentrere meg skikkelig på slutten. Likevel greide jeg å kjempe, sier hun, og utdyper:

– Jeg har hatt det sånn noen ganger før, for eksempel på Lillehammer for to år siden. Det har skjedd noen ganger før. Jeg vet ikke hvorfor, men det er kjempeubehagelig.

Heidi Weng i målområdet etter spurten om sølvmedaljen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Kjempeskummelt

Weng skjønte underveis at hun kunne være på vei til å få en slik opplevelse igjen.

– Jeg var litt redd for at det skulle skje, for det har skjedd noen ganger før. Det er kjempeskummelt, men det gikk heldigvis bra og jeg fikk med meg en medalje, sier hun.

Weng jublet for VM-sølv på tremila. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Weng har sjelden presset seg så hardt som i dagens VM-renn. Hun var så innbitt på at hun ikke skulle la Bjørgen slippe at hun brukte absolutt alt av krefter.

– Det var sånn at jeg trodde det skulle svartne for meg på oppløpet. Men jeg skulle ikke tape, sier hun bestemt.

– Tok du i for hardt?

– Ja, sikkert, sier Weng og smiler.

Hun virker ikke videre bekymret over hendelsen, men hun innrømmer at der og da satte den en støkk i henne.

– Jeg har ikke hatt det så lenge som dette før, sier Weng.

Tenkte på Northug og Krogh

For å holde ut hardkjøret hentet Weng inspirasjon fra to andre nordmenn.

– Jeg hadde Finn (Hågen Krogh) og Petter (Northug) i bakhodet hele tiden. De er sånne som ikke gir seg og er sterke i hodet. Jeg tenkte på de og det ga meg inspirasjon, sier hun.

Weng måtte til slutt gi tapt mot Bjørgen, men hun greide å spurtslå Astrid Uhrenholdt Jacobsen og ta sølvet - til tross for problemene.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg fikk en individuell medalje, og det er ikke hvem som helst jeg går mot. Marit hadde gjort veldig mye av jobben selv, så hun fortjente gullet, sier Weng.

Aldri sett Weng så målrettet

Trener Roar Hjelmeset sier han kanskje aldri har sett Weng så innbitt og målrettet som i dag.

Det er sjelden kost at så mange greier å henge med Bjørgen på en tremil, og Weng var den som hang på lengst.

– Det hun gjorde i dag er noe av det som har virket best. Hun var sprek i dag, og gjennomførte et veldig godt renn. Hun så konsentrert og bestemt ut, og var fremme hele veien. Det synes jeg var veldig bra, roser Hjelmeset.

Så sent som i den siste bakken før mål greide Bjørgen omsider å riste av seg sin yngre lagvenninne. Weng greide ikke svingen like bra som Bjørgen, og da var løpet kjørt.