Karsten Warholm hadde en god mulighet når hans største utfordrer var ute av bildet. Abderrahman Samba la hekkene vekk og løp vanlig 400m i dag. Og det ble ikke bare sesongens første seier for Warholm. Han forbedret også sin norske rekord, da han løp inn til 47,65.

– Skal det bli ny norsk rekord? 47.65, han gjør det igjen! Karsten Warholm. Ny norsk rekord! Senker den med 16 hundredeler, utbrøt kommentator, Jann Post.

Trives i London

Dagens rekord ble satt på samme bane som han ble verdensmester på i fjor. London er en by som passer Karsten Warholm godt.

– Et eller annet er det. Jeg kjente det da jeg kom hit at det var noen av de samme vibbene. Jeg hadde lyst til å levere varene samme plass som jeg vant VM-gull, sier han etter målgang.

Ingen var i nærheten av Warholm i dag, og han som kom nærmest var som forventet Yasmani Copello, som endte 79 hundredeler bak. Men mannen fra Ulsteinvik har ikke vært bortskjemt med seiere i år. For Abderrahman Samba har vært et lite hestehode foran i år.

– Det er jo vanskelig å jobbe med et press der alle forventer at du skal vinne. Nå kom det et år i fjor der jeg vant hele tiden. Selvfølgelig ble jeg og alle andre litt bortskjemt med det, sier han og legger til:

– Det er ikke sånn at man bare kan valse gjennom og vinne. Litt konkurranse i den alderen jeg er i nå, er sikkert bare bra for å utvikle meg videre. Og det ser vi på tidene. Jeg må alltid løpe livet av meg for å klare å ta det.

Inspirert av Ingebrigtsen

Og tiden til Warholm er en stor forbedring fra tidligere i år. Tiden han løper på i dag kommer også på det perfekte tidspunkt, for det er kun to uker til EM braker løs i Berlin.

