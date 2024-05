– Den siste hekken kostet nok mye for meg i dag. Det er litt mixed feelings, sier Warholm til NRK kort tid etter løpet.

Foran et nærmest fullsatt Bislett stadion kjørte Warholm sine sedvanlige klask på både kinn og brystkasse i duskregnet, kun sekunder før start, til stor begeistring for publikum.

Deretter ventet 10 hekkepasseringer fordelt over 400 meter. Da startpistolen gikk, fikk vi det sedvanlige Bislett-brølet fra første meter.

Karsten Warholm føyk som vanlig ut av blokkene. På de siste hundre meterne ble det en voldsom duell mot Alison dos Santos. Ut på oppløpet sklei brasilianeren opp på siden av nordmannen, før Warholm rev på siste hekk.

Da måtte Warholm se seg slått av brasilianeren i sesongåpningen.

– Jeg vil jo alltid vinne, sier Warholm etter å ha sett seg slått på hjemmebane.

SLÅTT: Det skilte syv tideler mellom Karsten Warholm (til venstre) og Alison dos Santos. Foto: NTB

Dos Santos sprang inn på tiden 46,63, mens Warholms tid ble 46,70.

– Det blir en fantastisk kamp denne sesongen. Vi gleder oss til å se hva vi kan gjøre. Det er bare å følge med, sier seiersherren dos Santos til NRK.

Dette er langt fra den første og siste duellen mellom dos Santos og Warholm. Sistnevnte stemmer i og mener konkurransen mellom de to kun kan er positiv.

– Det viser nivået, for å være helt ærlig når jeg så tiden, så tenker jeg at jeg er på skuddhold, sier Warholm.

«Jagde» motstander ut av banen

Nordmannen var på allerede før start. For da stilte Kyron McMaster seg opp i Warholms bane syv. Sekunder senere ble han jaget bort fra Warholms «lykkebane» og ble henvist til bane seks.

Dette var den første testen på 400 meter hekk i OL-sesongen for Karsten Warholm.

I samme heat løp også Warholms argeste rival, Alison dos Santos.

Han tok OL-bronse da Warholm sprang inn til gull og ny verdensrekord i Tokyo i 2021 på tiden 45,94. På forhånd var det spådd at torsdagens løp skulle bli en duell mellom disse to, det ble det også.

RIVALER: Alison dos Santos (til venstre) og Karsten Warholm under VM i Eugene i 2022. Foto: AP

For dos Santon var kanskje ikke det norske været en fordel med 19 grader på Bislett stadion, selv om han slo Warholm. Likevel mente nordmannen at han måtte gjøre jobben da NRK intervjuet han drøye timen før start.

– Lite vind, men temperaturen er kanskje mer norsk enn brasiliansk. Er det til din fordel?

– Ja, vi får kanskje håpe det, men jeg tror nok dos Santos er proff nok til å levere gode resultat. Jeg må nok fortsatt på jobb ja.

På beina hadde nordmannen også sine nyutviklede piggsko, som skal sørge for at mannen fra Ulsteinvik har det raskeste utstyret på startstreken i sesongens høydepunkt, nemlig OL.

For drøye én uke siden sprang Warholm sitt første løp for sesongen under Trond Mohn Games på den utradisjonelle distansen 300 meter hekk. Da var han kun to hundredeler unna sin egen «verdensrekord».