Warholm ut mot Ingebrigtsen: – Hvor er Henrik nå?

– Hvor er Henrik? Hvor er Henrik? Jeg skal finne Henrik.

Karsten Warholm hadde ikke tid til å bli intervjuet av NRK etter at han mottok kongepokalen. Han var mer opptatt av å finne Henrik Ingebrigtsen.

Etter en kjapp leteaksjon var Ingebrigtsen lokalisert.

– Jeg hørte at du skulle ta fra meg pokalen. Her er den, sa Warholm til storebror Ingebrigtsen.

FIKK POKALEN: Karsten Warholm og Karoline Bjerkeli Grøvdal ble kongepokalvinnere i 2017. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Gi den til meg og gratuler meg

Det er liten tvil om at Ingebrigtsen helst skulle sett at Jakob Ingebrigtsen fikk kongepokalen. Jakob Ingebrigtsen tok tre NM-gull og en bronse, mens Warholm noterte seg for tre gull.

– Nå kan du gi pokalen til meg og gratulere meg, sa Warholm.

MÅTTE DELE UT POKAL: Henrik Ingebrigtsen Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Som sagt, så gjort. Ingebrigtsen holdt en liten tale for 21-åringen fra Dimna IL.

Se hele situasjonen øverst i saken!

– Denne har du fortjent. Etter at jeg så den sisteetappen på stafetten tenkte jeg at denne er fortjent.

– Største siden bronsen i VM? responderte Warholm.

– Største siden bronsen i VM. Nå er du tilbake på topp, sa Ingebrigtsen, før en småirritert Warholm forlot stedet.

– Han fortjente det

Etter et par minutter ga en sliten Warholm korte intervjuer til pressen.

– Jeg synes han fortjente det, sier Warholm til Aftenposten etter det lille opptrinnet.

– Kongepokalen betyr alltid mye, sier Warholm til NRK.

– Ingenting uoppgjort

– Har dere skværet opp nå, Henrik?

– Jeg har ingenting uoppgjort med Karsten. Han presterte i dag, og det var bra jobba, sier Ingebrigtsen til NRK.

Duellen om kongepokalen sto mellom Warholm og Ingebrigtsen. Sistnevnte har levert et strålende NM, men det var Warholm som tok pokalen.

Jakob er den mestvinnende i et NM noen gang. At det ikke holder sier litt om nivået.

– Er du enig?

– Jeg skal ikke blande meg opp i det. Karsten gjør de sterkeste prestasjonene etter poeng. Både Jakob og Karsten har hatt et fantastisk mesterskap.