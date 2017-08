– Det er jo utrolig! Hva er den gutten laget av?

Slik lød ordene fra speakeren på Sandnes stadion da Ingebrigtsen spurtet fra feltet på 1500 meter og sikret sitt tredje NM-gull på like mange dager.

– Det eneste som kan stoppe ham nå er at barnevernet griper inn, spøkte speakeren på Sandnes stadion.

Kunne ha klart mer

Stemningen på tribunen var enorm da han sikret gullet på 1500 meter. Ingebrigtsen vant på tiden 3:53.29, og tok en æresrunde for å takke hjemmepublikummet for støtten.

16-åringen (!) tok tre NM-gull på tre dager, men mener selv han kunne ha tatt flere.

– Det er bare ekstremt gøy. Jeg skulle egentlig ikke vært med på så mye, men det ble jo en del. Jeg vil vise folk hva jeg er god for, sier Ingebrigtsen til NRK.

I NM på hjemmebane tok han tre gull og en bronse. Gullene kom på 1500 meter, 3000 meter hinder og 5000 meter. På 800 meter ble det «bare» NM-bronse.

– Jeg kunne ha kart litt til, sier Jakob Ingebrigtsen om et knalltøffe programmet.

– Overlatt til en gal pappa

Til NRK sier pappa Gjert Ingebrigtsen at det er en stor oppgave å ta vare på talentet.

PAPPA OG TRENER: Gjert Ingebrigtsen. Foto: NRK

– Å skulle ta vare på dette, slik at det blir noe stort, er en kjempeoppgave. Er det slik at man overlater talentet til en gal pappa? Jeg har tatt på meg ansvaret, men jeg synes det er vanskelig, sier Ingebrigtsen.

– Han viser et nivå allerede nå som gjør at vi ser konturene av noe veldig stort. Alle som har sett ham er enige i at dette er noe utenom det vanlige, fortsetter pappa Gjert Ingebrigtsen.

16-åringen har en litt annen tilnærming.

– For meg er det ikke så spesielt. Jeg føler meg som en normal gutt, og driver med det jeg synes er gøy.