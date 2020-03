Warholm støtter OL-utsettelsen

OL-håpet Karsten Warholm mener en utsettelse av lekene var det fornuftige, og at de forsøker å holde fokus på utvikling i en krevende periode. – Vi forstår også at idrett er sekundært nå og at det er mange som har det mye verre enn oss,sier han, i en felles uttalelse via sin mor og manager Kristine Haddal.