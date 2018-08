Warholm slo 19 år gammel tid: – Lovet bursdagsrekord

De to EM-heltene var blant mange som hadde stilt opp for å hylle Trond Mohn som fylte 75 år tidligere i år. Stevnet ble arrangert av idretten i Bergen som en takk for hans bidrag til friidretten, og det stod ikke tilbake på bursdagsgavene.

Warholm løp inn på tiden 32,69 og slettet med det Quincy Douglas 19 år gamle rekord fra 1999 på 32,82.

OVERLEGEN: Warholm hadde ingen problemer i regnværet på Fana Stadion. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Dette var helt herlig! Jeg hadde lovet bursdagsrekord. Jeg var aldri i tvil om at jeg ønsket å delta her da tilbudet kom. Jeg har lest mye om hva Trond Mohn har bidratt med, sa 22-åringen i intervjuet med stadionspeakeren.

– All ære til publikum

Bergenserne trosset vær og vind, og møtte opp i hopetall for å se friidrettsstjernene i aksjon. Henrik Ingebrigtsen ville ikke være noe dårligere å ga alt i det tunge regnet på 3000-meter.

Det helhjertede forsøket på å slå Marius Bakkens 17 år gamle rekord på 7.40,77 feilet, men 27-åringen løp inn til årsbeste med tiden 7.42,72.

I FORM: Henrik Ingebrigtsen løp inn til årsbeste på 3000-meter. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– All ære til publikum. Dette hadde jeg ikke trodd i regnværet. Neste år blir det rekord, lovet Henrik Ingebrigtsen.

En rørt hedersgjest

En halvtime senere var det lillebror Jakob sin tur, og med en fersk gullmedalje på 1500-meter fra EM i bagasjen overbeviste han publikum og vant overlegent med tiden 3.41,81.

– Et bra løp. Mange var med mot slutten, og det var ikke noe annet alternativ enn å prøve å vinne, konkluderte Jakob Ingebrigtsen.

Hedda Hynne spurtslo samtlige på 800-meter og vant med tiden 2.03,51. Ezinne Okparaebo vant 100-meter med tiden 11,49. Vladimir Vukicevic løp fortest på 110-meter hekk og Sigrid Borge kastet lengst av alle foran hjemmepublikummet, med et spydkast på 59,86 meter.

PÅ PLASS: Trond Mohn var til stede på Fana stadion under stevnet i hans eget navn. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

De norske friidrettsutøverne leverte foran en tydelig preget hedersgjest.

– Jeg er rørt. Beæret. Dette er for mye. Altfor mye. Nei, jeg er veldig rørt, sa Trond Mohn til BA.