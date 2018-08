– Det er helt latterlig at han vinner, han er f ... meg 17 år gammel. Han leder 600 meter og springer bare rett ifra de. Han er ekstrem, men jeg er ekstremt overrasket over utfallet. Det er galskap, sier Gjert Ingebrigtsen.

– Jeg synes det var merkelig at jeg var så alene. Jeg trodde det var en runde igjen, sier Jakob Ingebrigtsen.

Etter målgang ventet han med å slippe jubelen løs. Det virket ikke som at han forsto at han vant EM-finalen.

– Det var helt drøyt, sier 17-åringen til NRK.

– Han gjør jo jobben for hele gjengen

Han vant med fire hundredeler, på tiden 3.38.10, og ble eneste Ingebrigtsen-bror på pallen.

– Å bli europamester når du er 17 år, det er helt sykt, sier Henrik Ingebrigtsen, som ble nummer fire.

– Han kan jo ikke kjøre bil en gang, ropte NRKs Jann Post da kan løp inn til EM-gull.

Gjert Ingebrigtsen mener vinnertiden er god til å være et finaleløp i EM, og roser yngstemann for gjøre det til et «ordentlig løp».

– Han får ikke noe gratis, han gjør jobben for hele gjengen. Det ser ut som han venter på de andre, og så skjer det aldri noe. Så kommer han over mål og skjønner ingenting, sier trenerenpappaen.

Bekymret for Filip, imponert over Henrik

Filip Ingebrigtsen var den store favoritten, men klarte ikke å følge lillebror Jakob. Til slutt ble han nummer 12. De to eldste av brødrene var skuffet begge to, og følte de sperret hverandre inne.

– Jeg var ikke god nok i dag, dessverre. Jeg har vondt, og må vurdere å droppe 5000 meter, sier Filip Ingebrigtsen til NRK.

Og like glad som pappa Gjert var for Jakobs sensasjonelle gull var han imponert over eldstemann Henrik sin fjerdeplass, og bekymret for hva som skjedde med Filip.

– Jeg må snakke med han og høre hva som skjedde med den ryggen, for der er det noe som ikke er som det skal. Jeg lurer på hva som skjedde, og håper han kan stille på 5000 meter.

– Henrik imponerer meg, han har et mesterskapshode det er bare å ta av seg hatten for. Det er en overprestasjon av han, han er dyktig på dette.

BRØDRE: Henrik Ingebrigtsen med brødrene Filip og Jakob bak seg. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

Tre brødre, tre europamestere

Gjert Ingebrigtsen sier det balanserer husfreden at alle brødrene nå har en EM-tittel hver, og selv om han er overrasket over både måten de løste løpet på og ikke minst utfallet, er han først og fremst stolt og glad.

– Det er helt fantastisk for en far å være så heldig å ha tre så talentfulle gutter. At vi vinner 1500-meter i EM for ørtende gang, det er helt fantastisk.