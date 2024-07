Omgjøringen blir bekreftet i en pressemelding sendt ut av Rogaland Statsadvokatembete.

Det var Aftenposten som først omtalte saken.

Gjert Ingebrigtsen ble i april tiltalt for mishandling av ett av barna sine. Politiet henla sakene fra de andre barna.

Tre av barna klaga på avgjørelsen. Det er ett av disse barna som i dag fikk medhold.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen, bekrefter ovenfor NRK at det er Jakob Ingebrigtsen som nå får medhold i klagen på henleggelsen.

– Når det gjelder omgjøringen, mener Jakob Ingebrigtsen at det er riktig ut fra det han har forklart om oppveksten sin.

Gjert Ingebrigtsen nekter for å ha gjort noe straffbart.

Saken har vært en stor belastning

Advokat John Christian Elden, som representere Gjert Ingebrigtsen, sier at saken har vært en enorm belastning for hans klient og hele hans familie.

– At det bes om ytterligere etterforskning i en av sakene før også den eventuelt endelig henlegges fremstår ryddig av statsadvokaten, sier Elden.

– Når det gjelder det forholdet han er tiltalt for, knyttet til ett av sine barn, er det fortsatt vår vurdering at det ikke har funnet sted noe straffbart forhold. Gjert ser fram til få forholdet behandlet i domstolen, fortsetter han.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen ser imidlertid ikke grunn til at saken skal henlegges:

– Når det gjelder de to øvrige er begge henlagt som foreldet og ikke etter bevisets stilling.

Larsen fortsetter:

– Jeg ser ingen mulighet for at henleggelsen opprettholdes. Statsadvokaten har vurdert de øvrige sakene som foreldet, de ble ikke henlagt på grunn av at volden ikke kan bevises.

To pågående saker mot Gjert Ingebrigtsen

I slutten av april ble det kjent at Sør-Vest politidistrikt hadde tiltalt Gjert Ingebrigtsen for overtredelse av straffelovens paragraf 282, som gjelder mishandling i nære relasjoner.

De resterende sakene politiet etterforsket ble henlagt, men ble påklaget. Statsadvokaten har opprettholdt alle henleggelsene med unntak av én. Det er nå altså to pågående saker mot Gjert Ingebrigtsen.

Tiltalen kom etter en etterforskning som startet i oktober 2023, etter at Ingebrigtsen-brødrene skrev en kronikk om vold og trusler i oppveksten.