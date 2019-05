47,85 ble tiden for Karsten Warholm på sin første 400 meter hekk for året. Det er kun to tideler dårligere enn hans egne norske rekord.

Han jublet hemningsløst da han kom i mål etter den overlegne seieren.

– Det er bunnsolid, konkluderte NRKs friidrettsekspert, Vebjørn Rodal, etter løpet.

Warholm er naturligvis også fornøyd:

– Nå gjør vi akkurat det vi har sagt vi skal gjøre. Det er bedre med godt gjort enn godt sagt. Det handler om å levere resultatene når du skal, ikke bare snakke om det, sier han til NRK.

Spesiell oppladning

Etter løpet røpet Warholm at han hadde gjort noen taktiske grep sammen med sin trener, Leif Olav Alnes.

De to hadde tatt med seg hjemmelagde hekker ned i kjelleren på hotellet.

– Det var helt sjukt. Jeg vet mange slet med været. Men Leif Olav er en smart, gammel mann. Vi gjorde oppvarmingen i parkeringshuset på hotellet. Jeg kom inn her fem minutter før vi skulle inn i call room. Det hadde ikke jeg kommet på, gliser Warholm.

JUBLET: Karsten Warholm viste muskler og jublet for en meget god sesongdebut i Stockholm. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Nordmannen var storfavoritt før 400 meter hekk torsdag. Hverken Abderrahman Samba, Rai Benjamin, Kyron McMaster eller Yasmani Copello stilte til start. Dermed var Warholm den enste de fem best i verden i fjor som løp stevnet i Stockholm.

– Det er noen tøffe gutter der ute. Vi pusher grensene langt for å ta nye steg, det er en risiko, sier Warholm.

– Hva slags risiko?

– Vi har trent veldig tøft, det er en stor belastning for kroppen, men det fungerer, sier han.

Forrige Diamond League-stevne deltok ikke Warholm. Det var i Shanghai den 18. mai. Den gangen var det nettopp Samba som vant, på årsbeste i verden, med tiden 47,27. Det var nesten fire tideler raskere enn Warholms norske rekord.

Gleden er tilbake

Før torsdagens Diamond League-stevne, fortalte Warholm til NRK at det lille som manglet av idrettsglede i fjorårssesongen, endelig var tilbake.

Hekkeløperen er blitt enda med seriøs. Han har kuttet ned på usunn mat, legger seg tidligere og skeier sjeldnere ut.

Det har også gitt resultater på trening. Innimellom har treningstidene vært så gode at de har slitt med å stole på stoppeklokka.

– Men samtidig skal du være forsiktig med å forskuttere ting i idrett, for det kan snu. Vi snakker ofte om at man må tørre, ville og kunne. Men det å tørre å prestere, det er det faktisk veldig få som tør. Jeg hører alltid folk snakker om hvor bra det går på trening, og så kommer de ut på den store scenen, og så går det åt skogen. Det kan skje meg også, men jeg prøver å unngå det, sa Warholm forrige uke.

Det skjedde altså ikke i Stockholm torsdag. Warholm var fullstendig overlegen og vant med 1,4 sekunder ned til TJ Holmes.