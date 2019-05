– Det som egentlig føles mye bedre i år, er at jeg har funnet ro med situasjonen min. I fjor var jeg veldig stresset, hadde høye skuldre og var litt på tå hev.

Karsten Warholm sitter på Bislett stadion og snakker med NRK om det som skal bli hans tredje sesong i den ypperste verdenseliten på 400 meter hekk.

Det er snart to år siden Warholms hverdag omtrent ble snudd på hodet. 15. juni 2017 tok han en sensasjonell seier i Diamond League-stevnet, nettopp på Bislett. Det ble starten på en eventyrlig sommer med ny Diamond League-seier i Stockholm og VM-gull i London.

Man kan trygt si at 2018 rent mentalt ble «det vanskelige andreåret».

– Jeg kom rett fra et VM-gull og visste at konkurransen ble hard, men jeg ville selvfølgelig gjerne prøve å forsvare det så godt jeg kunne. Og så visste jeg at det ville bli tøft. Så det var litt stress-pusting, erkjenner Warholm nå.

SENSASJONEN: VM-gullet i London i 2017 kom som en bombe. Foto: Lucy Nicholson / Reuters

– Det skulle være gøy

– Mistet du litt av gleden i fjor?

– Ja, egentlig. Å vinne VM er garantert det største øyeblikket, jeg følte idrettsgleden bruse igjennom. Berlin var litt mer sånn «jeg vant et gull, nå kan jeg senke skuldrene, det er ingen som kommer og hopper på ryggen min i dag». Det føltes litt mer som plikt enn det det skulle være, det skulle være gøy og idrett.

Sportslig sett fortsatte utviklingen i 2018. Den personlige rekorden, som også er norsk og nordisk rekord, ble steg for steg flyttet fra 48,22 til 47,64. Gjeldende rekord ble satt under EM-finalen i Berlin, der Warholm altså tok gullet.

Forskjellen på gullet i 2017 og gullet i 2018, var at det i 2017 var fullstendig uventet – mens det i 2018 omtrent var et folkekrav.

Og selv om Warholm ikke har vært utenfor topp tre i et eneste internasjonalt løp siden Bislett-seieren for snart to år siden, klarte han ikke å vinne med hele verdenseliten på plass i 2018. Det sørget uslåelige Abderrahman Samba for.

– Jeg tåler for så vidt at folk har forventninger til meg, men det var nok mer at jeg ble med på det selv, og det skulle jeg kanskje ikke ha gjort. Det ble en bra sesong, jeg tok enormt store steg, jeg perset meg seks tideler, som er enormt mye på en så kort distanse som 400 meter er. Men samtidig kunne jeg kanskje gjort det med litt mer idrettsglede, erkjenner sier Warholm.

LETTELSEN: Bare gull var godt nok i Berlin-EM i fjor. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

– Gir mer faen

I løpet av vinteren har det imidlertid skjedd noe.

– Jeg tror jeg har klart å omstille meg til angrepsposisjon. Det føles mye bedre, jeg kjenner meg som en ny mann. Og jeg tror at det siste året, i tillegg til at jeg har trent bra, så har jeg klart å bli en mentalt bedre idrettsmann, sier Warholm.

– I år har jeg helt lave skuldrer, treningen har gått bra og jeg koser meg med det jeg driver med. Jeg gir rett og slett litt mer faen, utdyper han.

Warholm føler innendørs-EM i Glasgow første helga i mars ble et vendepunkt. Etter seieren på 400 meter flatt kom litt av seiersfølelsen fra London tilbake.

– Jeg koste meg og var i en enorm flyt. Da kjente jeg igjen, at nå er jeg der jeg skal være. Du kjenner enormt stor forskjell på de tingene der.

Abderrahman Samba har allerede innledet sesongen der han slapp i fjor, og vil definitivt by Warholm på store problemer når nordmannen sesongdebuterer i Diamond League-stevnet i Stockholm torsdag til uka.

GLEDEN TILBAKE: Gullet på 400-meteren uten hekker under innendørs-EM ble den følelsesmessige oppturen Karsten Warholm sårt trengte. Foto: Erik Simander/TT / NTB scanpix

Utrolige treningstider

Ingen, ikke engang Warholm selv, vet hva han kan varte opp med når sesongens ti første hekker skal forseres.

Men 23-åringen innrømmer at det har gått så bra på trening i vinter at han ikke engang tør snakke om hvor bra.

– Det er nesten sånn at av og til vet man ikke om man tror helt på det som står på klokka, avslører han.

– Men samtidig skal du være forsiktig med å forskuttere ting i idrett, for det kan snu. Vi snakker ofte om at man må tørre, ville og kunne. Men det å tørre å prestere, det er det faktisk veldig få som tør. Jeg hører alltid folk snakker om hvor bra det går på trening, og så kommer de ut på den store scenen, og så går det åt skogen. Det kan skje meg også, men jeg prøver å unngå det, påpeker Warholm.

Vinnertiden fra Glasgow gir imidlertid et hint. 45,05 er årets tredje beste tid i verden på 400 meter innendørs.

Derfor er trener Leif Olav Alnes er enig:

– Jeg synes det ser veldig bra ut, men vi prøver å leve etter filosofien «godt gjort er bedre enn godt sagt», og det er ingen grunn til å endre det.