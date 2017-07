21-åringen var usikker på om han skulle satse på to distanser eller bare spesialdistansen 400 meter hekk i U23-mesterskapet i Bydgoszcz i Polen.

Frykten var at belastningen re uker før senior-VM skulle bli for stor.

Rett før påmeldingsfristen, klokka 12 onsdag, valgte Warholm sammen med trener Leif Olav Alnes å gå for en EM-dobbel.

– Karsten har et ungdommelig pågangsmot vi ikke skal kneble, sier Alnes til NRK.

Mot sunn fornuft

Med to Diamond League-seirer på 400 meter hekk er Warholm storfavoritt på den distansen. Det vil han også være på 400 meter uten hekker på U23-nivå.

Likevel var han i tvil da han satte kursen mot Polen tirsdag ettermiddag.

– Det meste av sunn fornuft taler imot å doble. Det kommer et VM også, man vil ikke at noe skal komme i veien for det heller. Det blir å prøve å ta en kalkulert risiko, sa Warholm da NRK møtte ham på Gardermoen før avreise.

Trener Alnes erkjenner at det fortsatt er en risiko for at Warholm gaper for høyt.

– Litt risiko er det alltid i toppidretten. Men det er hans siste juniormesterskap, og nå går han for dette. Han har hatt en kanonsesong uansett, sier Alnes.

Stor favoritt

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal tror Warholm vinner begge distansene.

– Jeg kan ikke se hvem som skal slå han der. Det tror jeg ikke er mulig. Da må han gjøre noe dumt underveis. Vi må forvente at han knuser alt og alle på både 400 flatt og hekk, sier Rodal, som mener Warholm kan ha godt av å trene på å løpe mange løp på kort tid.

To distanser innebærer seks løp på fire konkurransedager for Warholm. Trøsten er at han neppe trenger å gi maks verken i innledende heat eller semifinaler.

– Han kommer selvfølgelig til å løpe så billig som mulig, bekrefter trener Alnes.