– Det meste av sunn fornuft taler imot å doble, sier Warholm.

NRK møter årets store gjennombruddsmann på Gardermoen tirsdag ettermiddag. 21-åringen er på vei til U23-EM i polske Bydgoszcz, som starter torsdag.

Sesongen har så langt fortonet seg som et eventyr. I juni vant han to Diamond League-stevner på rad. Som en konsekvens av det ble han kåret til årets mannlige friidrettsutøver i Europa.

Kanskje ikke så rart NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal har store forventninger til sunnmøringen i U23-mesterskapet.

– Må forvente at han knuser alle

FORVENTER MYE: Vebjørn Rodal ser ikke noen som kan slå Karsten Warholm i U23-EM. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg kan ikke se hvem som skal slå han der. Det tror jeg ikke er mulig. Da må han gjøre noe dumt underveis. Vi må forvente at han knuser alt og alle på både 400 flatt og hekk, hvis han velger å doble, sier Rodal.

Det store spørsmålet er altså om Warholm skal «doble» eller ikke. Han har satt norske rekorder på 400 meter både med og uten hekker i sommer. Skal han løpe begge distansene i Polen, blir det trolig seks løp på fire dager.

Belastningen kan bli for stor, tre uker før sesongens viktigste konkurranse, senior-VM i London.

– Det kommer et VM også, man vil ikke at noe skal komme i veien for det heller. Det blir å prøve å ta en kalkulert risiko, sier Warholm.

GJENNOMBRUDDET: Karsten Warholm innledet en ny tidsregning i sin karriere med Diamond League-seieren på Bislett. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ung – og dum?

Derfor kan det være han satser alt på spesialdistansen 400 meter hekk. Men avgjørelsen er altså ikke tatt før avreise.

– Jeg er fortsatt en ung gutt, så jeg vil gjerne prøve å gjøre noe litt dumt. Så dette kan være et godt alternativ, sier han med et smil.

Warholm aksepterer uansett favorittstempelet Rodal legger på ham, men velger selv å ha en annen inngang til mesterskapet.

– Oppi hodet mitt må jeg gjøre de samme forberedelsene som jeg alltid gjør, og tenke at jeg er en «underdog». Selv om vi er på et juniormesterskap, er nivået absolutt høyt nok til at en liten blunder kan koste hele greia, understreker han.

Sommerfuglene tilbake

Warholm kommer fra en konkurransefri periode, og innrømmer at han er spent på formen.

– Jeg har de sommerfuglene som viser at nå smeller det igjen, det skal skje noe nytt, så det er litt som starten på sesongen igjen, litt uforutsigbart og jeg liker det, sier Karsten Warholm.