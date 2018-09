Verdenseliten stilte til start på 400 meter hekk i kontinentalcupen i tsjekkiske Ostrava, og også denne gang måtte Karsten Warholm se et godt stykke etter seieren.

For igjen Abderrahman Samba var overlegen, og vant på sterke 47,37.

– I dag var det ingenting å gjøre med ham. Han er sikkert også sliten, og gjør et fantastisk løp. Han er sprek og kunne sikkert løpt hele året, sier Warholm til NRK.

Europamesteren løp i bane fire og startet bra, men på slutten gikk han tom for krefter og ble bare nummer tre med tiden 48,56, bak Annsert Whyte fra Jamaica (48,46) ble nummer to.

– Det er kanskje det svakeste løpet vi har sett av Warholm denne sesongen, sier NRKs kommentator Jann Post.

Topp tre i alle løp

Warholm er litt usikker på hva han må gjøre for å slå Samba neste sesong.

– Hva som skal til er litt vanskelig å si. Leif (Olav Alnes, trener) har alltid en plan. Det går nok på løpskapasitet og teknikk. Jeg skal bli en enda bedre versjon av meg selv enn det jeg er nå. Jeg er veldig motivert nå, sier Warholm og smiler.

SUVEREN: Abderrahman Samba, som løper for Qatar, var over sekundet raskere enn nummer to i sesongavslutningen. Foto: Petr David Josek / AP

For den norske 22-åringen var likevel godt fornøyd. Han har aldri blitt dårligere enn nummer tre i noe løp hele sesongen – eller blitt slått av en annen europeer.

– Det er kult. Det er fantastisk at jeg har klart å være så stabil at jeg alltid er topp tre. Jeg har troa på det jeg skal gjøre, og på arbeidsoppgavene mine. Det var kult å løpe i dag, forteller Warholm.

11 poeng for Europa

Samba tok åtte poeng for Asia-Pacific, mens Warholm sikret seks poeng for Europa med tredjeplassen. Tyrkiske Yasmani Copello fulgte på fjerdeplass, og tok fem poeng. Diamond League-finalevinner, Kyron McMaster, skuffet stort med åttende og sisteplass.

– Det er jo lagkonkurransen som er den viktigste her, slår Warholm fast.

Før løpet innrømmet Warholm at sesongen har tatt på, og at han tvilte på et nytt rekordløp.

– Det blir tyngre og tyngre for hvert stevne som går nå, men jeg tror det er litt sånn for alle. Jeg er her fordi jeg tror jeg har noe igjen, så får vi se hvor langt det holder, fortalte Warholm, som har satt norsk rekord (47,64) hele fire ganger denne sesongen.

